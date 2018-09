Soteldo podría ser baja en la “U”

Yeferson Soteldo, el delantero más incisivo de Universidad de Chile, acusó un problema en el muslo izquierdo y quedó en duda para el choque de este domingo contra Universidad de Concepción a partir del mediodía en el estadio penquista “Ester Roa”.

El atacante venezolano se lesionó en la práctica del pasado miércoles, por lo que se espera el resultado de las evaluaciones médicas para determinar si podrá ser de la partida.

Por otro lado, Jean Beausejour se ha perdido las últimas prácticas y continuará ausente debido a su lesión de rodilla, lo mismo que el atacante argentino Leandro Benegas.

VILCHES Y EL

PSICOLOGO

Mientras tanto, el zaguero Christian Vilches habló ayer con la prensa y reconoció que debió recurrir a ayuda psicológica para superar la goleada sufrida ante Cruzeiro en Belo Horizonte (0-7) por la fase grupal de la presente Copa Libertadores, resultado que significó la destitución del DT Angel Guillermo Hoyos.

En esa ocasión el zaguero central se hizo expulsar de manera infantil, lo que terminó siendo clave en el resultado. Después de eso, perdió la titularidad y sólo la pudo recuperar a fines de agosto. “Pude salir adelante con la ayuda de varios. Tenemos un psicólogo que siempre nos está orientando y ayudándonos para fortalecer nuestras debilidades. También me recuperé con trabajo, que es lo mejor para revertir todas las situaciones negativas o las cosas malas que puedan suceder en los partidos”, comentó Vilches.

“En ese momento me sentí muy responsable de lo que sucedió, es cuando uno lo ve con más crítica. Después, en el transcurso de la semana, te das cuenta que sólo es un partido. Uno está expuesto a los errores y no quiere cometerlos, pero es parte del fútbol”, agregó el zaguero, acotando que no tiene claro su futuro en el club.

“Estoy preocupado de disfrutar estos meses que me quedan de contrato, poder terminar jugado y después dejar todo lo que venga para el futuro en las manos de Dios. No me va a ayudar en nada pensar qué puede pasar en el futuro, al contrario, me perjudica. Así que vivo el momento y para lo demás hay que tener fe no más”, cerró Vilches.

PARTIDO CON CALERA

En otro plano, el partido entre la “U” y La Calera por la 24ª fecha fue reprogramado para el sábado 29 de septiembre a las 15 horas en el estadio Nacional.

El motivo de la modificación (inicialmente debía jugarse el lunes 1 de octubre) es por el traslado del concierto de Ricardo Arjona (28 de septiembre) a la pista atlética del recinto ñuñoíno.

En la primera rueda los “cementeros” le endosaron un lapidario 6-1 a los azules, resultado que comenzó a marcar el fin de la “Era Hoyos”.