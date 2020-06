“Soy el único campeón mundial chileno, aunque no lo reconozcan”

“El 2006 fue la última pelea que hice y desde entonces quería hacer una pelea despedida. Pero se me fue yendo el tiempo. Ahora con el impulso de Mike Tyson y de Julio César Chávez, que son mayores que yo, vi una oportunidad…”, comentó Carlos Cruzat (foto), el ex pugilista chileno que se alista para volver al ring a sus 51 años, buscando un adiós oficial.

Vive en la localidad de Fresia, Región de Los Lagos. Se reconoce más panzón pero mantiene la barba “candado”, aunque ahora con varias canas, según relata el portal Emol.

“… ‘Si ellos vuelven al ring, yo igual’, pensé. La gente me ha motivado bastante, me ha escrito, siento un respaldo súper importante”, agregó.

Según el medio nacional, el deportista se está entrenando a lo “Rocky” en el sur. Sale a correr para afirmar las piernas, corta leña con un hacha y se llevó dos sacos del gimnasio que tiene en Puerto Varas para afilar las manos.

TIRANDO LINEAS

La pandemia le impide dar nombres de rivales y calcula que la velada la podrá hacer entre diciembre y enero. “Espero que me vaya bien. Soy el primer y único campeón mundial que ha tenido Chile, aunque algunos no lo reconozcan”, dispara en tono reproche, recordando el título que obtuvo el año 2000 en Estados Unidos.

Cruzat clasificó a los Juegos Olímpicos de 1988, pero a última hora le cancelaron el viaje a Seúl. Tras esa amargura, viajó a Estados Unidos siendo todavía un adolescente y vivió en varias ciudades de Norteamérica durante 15 años, apunta Emol.

También anduvo por Francia una temporada. Se codeaba con la élite del boxeo; cuenta que tuvo como promotor al célebre Don King y que se sacó una foto con Mike Tyson cuando el rudo boxeador estadounidense estaba en su apogeo.

PROBLEMAS

Su carrera no estuvo libre de contratiempos. Le cancelaron dos peleas por el título mundial y se divorció. El deporte no le daba para sobrevivir, así que también ejercía como guardia y uno de los artistas para los que trabajó fue Juan Gabriel.

El año 2000 por fin le llegó la gran oportunidad. Tuvo que subir siete kilos para pelear en el peso crucero con el campeón mundial Ira Humm en Tucson (Arizona) y lo venció por K.O. técnico.

TITULO MUNDIAL

El título del orbe que logró fue de la Asociación Internacional de Boxeo, organización que no está entre las cuatro grandes. “No me siento reconocido. Hay grandes campeones en mi Asociación: Oscar de La Hoya, Evander Holyfield, Arturo Gatti. Es un título importante y lo gané en Estados Unidos ante un norteamericano. En las otras Asociaciones, como el Consejo Mundial o la AMB, estuve entre los diez mejores del mundo por muchos años. También pude pelear títulos ahí, aunque no se concretó por los manejos. Eso significa que fui un boxeador de primer nivel”, se defendió Cruzat, quien sin mucho apoyo, perdió la motivación y tuvo que dejar el título vacante en 2005. Al año siguiente hizo su último combate en Alemania y perdió por decisión unánime, para luego incursionar en el espectáculo y la política, siendo candidato a alcalde dos veces pero sin éxito.

Por estos días -cierra Emol- Cruzat ha vuelto a mirar videos viejos y su foto con Mike Tyson… Ahora espera tener el reconocimiento que cree merecer.