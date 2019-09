“Su tozudez lo está llevando a cometer errores importantes”

Claudio Borghi, el mejor técnico de la era Blanco y Negro, opinó desde su actual posición de comentarista sobre los cuestionamientos a Mario Salas y no dejó lugar a una doble lectura.

“No lo conozco tanto, pero es un gran entrenador. Sin embargo, lo que me preocupa a mí, es su tozudez y eso lo está llevando a cometer errores importantes. Digo, porque todo el mundo dice ‘tiene que jugar Mouche’ y aparece Costa. Después, ‘tiene que jugar Mouche por allá’, aparece Bolados”, graficó el “Bichi” en el programa Todos Somos Técnicos del CDF.

“Ayer (domingo) caía de todos lados que ¿tenía que jugar quién? Costa (por lo que hizo en su Selección, siendo figura en el 1-0 amistoso de Perú sobre Brasil). No estoy en contra de quien entró, porque él (Salas) tiene más conocimiento que yo del momento y está con el jugador, pero hace todo lo que la gente no espera. La tozudez te lleva a cometer errores muy grandes”, apuntó Borghi.

EQUIPO “PARTIDO”

El técnico tetracampeón nacional con los albos y vicecampeón de la Copa Sudamericana 2006, además criticó que Salas “parta” el equipo como solución a momentos complicados del partido.

“Uno llega, hace el equipo, la lógica. Queremos inventar posiciones que son complejas de inventar. El tener más cantidad de atacantes no significa atacar más. El equipo está ‘partido’. El problema es el mediocampo, pero no porque juegan mal, veo cuadrados. Iván Rossi corre todo lo que puede, pero no puede correr toda la cancha. Le sacas a Valdés (para meter a Parraguez) y Rossi queda mirando para el lado”, analizó el ex mediocampista.

MENSAJE

“NO LLEGA”

“Siempre se dice que hay varios entrenadores, voy a poner dos ejemplos: el que impone sus ideas y el que convence a sus jugadores de cómo tienen que jugar. Me da la sensación de que la primera es Mario, la de imponer una idea que el jugador no está captando o no quiere captar, o no puede captar”, enfatizó.

“Colo Colo no tiene forma y resulta que las formas son importantes, porque a veces pierdes y te quedas con la sensación de que jugaste bien, que tuviste situaciones, lo puedes atribuir a la mala suerte. Tienes miles de excusas para decir ‘por este camino llegaré a resultados positivos’… Pero el camino de Colo Colo no se encuentra, no se ve. Hay una duda tremenda en el mediocampo, no porque no tenga jugadores. Los cambios de Mario queriendo reforzar la delantera, terminan debilitando al mediocampo».

“Siempre está el dicho ‘de atrás pica el indio’, eso dice que el equipo siempre tiene una disposición para ganar y Colo Colo no la está teniendo. A mí lo que me preocupa, es que no tiene síntomas de mejoría…”, cerró tajante Borghi.