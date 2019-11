Sub-17 desafiará a un Brasil que “mete miedo”

Chile clasificó el sábado como uno de los mejores terceros a octavos de final del Mundial Sub-17 y ayer se definió el rival que tendrá en la ronda de los 16 mejores.

Las opciones eran el dueño de casa Brasil y Nigeria. La incógnita se despejó en la jornada dominical luego de la victoria de argentina sobre Tayikistán por 3-1, resultado que envió a la “Rojita” de Cristián Leiva a la llave con Brasil.

Para que fuera Nigeria, Tayikistán tenía que robarle al menos un empate a los trasandinos.

De esta manera, Chile y la “Verdeamarelha” se verán las caras este miércoles a partir de las 20 horas (de nuestro país) en el estadio “Walmir Campelo Bezerra”, de la ciudad de Gama.

EL MEJOR

En el papel, Brasil es el peor rival que le podía tocar a Chile, considerando que fue la selección de mejor rendimiento en la fase grupal.

El anfitrión mundialista terminó con puntaje perfecto (9 unidades), anotó 9 goles y recibió sólo 1. Brasil goleó 4-1 a Canadá, 3-0 a Nueva Zelanda y le ganó por 2-0 a Angola (foto).

Además, cuenta con figuras que ya empiezan a hacerse un nombre, como Talles Magno, delantero de Vasco da Gama que ya debutó en el Brasileirao con apenas 16 años. Tiene 15 partidos en primera división y 2 goles.

Los goleadores de la “Canarinha” son Joao Peglow y el propio Magno, ambos con dos conquistas cada uno. Asimismo, cuentan con Gabriel Verón, quien tiene dos asistencias y lidera en esta materia junto a otros jugadores.

La localía también le da un valor agregado a Brasil, selección que busca su cuarto título en esta categoría.

Como antecedentes, en partidos amistosos, la “Roja” cayó ante el “Scratch” por 1-2 y 1-3 en agosto pasado.

En el Sudamericano de marzo -donde estuvieron Peglow y Verón, por citar algunos- no se vieron las caras ya que no compartieron grupo y la “Verdeamarelha” no clasificó al hexagonal.

DT CHILENO

Tras asegurar la clasificación a octavos de final, el técnico Cristián Leiva destacó que “las sensaciones son de tranquilidad, seguimos en camino, tenemos una oportunidad muy grande de hacer algo histórico en octavos de final y de seguir pasando de rondas”.

“Lo primero es recuperar a los jugadores y después ver lo que debemos planificar, lo que tenemos que seguir consolidando en nuestro juego. Esto es un premio para todos”, enfatizó.

A modo de balance, comentó que “la primera fase para nosotros fue muy dura, intentamos siempre buscar los caminos y la idea para ser competitivos. Siento que en los tres partidos lo hicimos y por algo estamos en octavos de final”.

Recordemos que Chile perdió en su debut 0-2 con Francia, luego le ganó 4-2 a Haití y cerró el grupo “C” con una derrota 1-2 ante Corea del Sur, avanzando a “octavos” como uno de los cuatro mejores terceros.