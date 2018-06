Tabárez: “Me alegraré si juega Salah”

El técnico de Uruguay, Oscar Washington Tabárez (foto), comentó lo que espera en el debut de hoy contra Egipto, encuentro que cerrará la primera fecha del grupo “A” en Ekaterimburgo (9 horas, de Magallanes), luego del 5-0 que le propinó Rusia a Arabia Saudita ayer en Moscú.

El “Maestro” partió refiriéndose a la posibilidad de que juegue el astro emergente Mohamed Salah, pese a la lesión que sufrió en la final de la Champions League. “Me alegraría que pueda estar, después de esas circunstancias que vivió en el partido soñado en que tuvo la lesión. Despierta solidaridad obviamente. No es la primera vez que ocurre en el fútbol”, enfatizó, aclarando que no acomodará el esquema “charrúa” dependiendo si juega o no Salah.

Eso sí, destacó que el delantero de Liverpool “es un talento del fútbol, como Neymar o Messi, y hay que tomar precauciones para tratar de controlar sus puntos fuertes, que son muchos”.

ALINEACION

Uruguay formaría hoy con Fernando Muslera; Guillermo Varela, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitan Nández, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez.

Mientras Egipto, dirigido por el argentino Héctor Cúper, vuelve a un Mundial después de 28 años, la “Celeste” no lograr ganar su primer partido en un cita máxima desde 1970.

UN CLASICO

Con Fernando Hierro como inesperado nuevo entrenador después del sorpresivo despido de Julen Lopetegui, España enfrenta hoy a Portugal por la primera fecha del grupo “B” en la sede de Sochi (15 horas, de Magallanes).

Pese a que estos dos “vecinos” se conocen al dedillo, será tan sólo su segunda confrontación en una Copa del Mundo, tras un tenso choque de octavos de final en Sudáfrica 2010, donde ganaron los hispanos (1-0).

Claro que no se sabe aún el impacto psicológico que tendrá en el plantel la salida de Lopetegui, un verdadero golpe de timón que propinó la Federación Española luego que el entrenador fuera anunciado hace un par de días como nuevo técnico de Real Madrid (post Mundial).

Además, el factor Cristiano Ronaldo en el conjunto portugués siempre representa una amenaza, lo que se suma al cartel de los lusos, campeones vigentes de la Eurocopa.

LOS EQUIPOS

Portugal anuncia para hoy a Rui Patricio; Raphael Guerreiro, José Fonte, Pepe, Cedric; Joao Mario, Joao Moutinho, William, Bernardo Silva; Gonçalo Guedes y Cristiano Ronaldo.

España, por su parte, formaría con David De Gea; Nacho, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Thiago Alcántara; Andrés Iniesta, Isco, David Silva; y Diego Costa.

PROGRAMACION

La primera fecha grupal continuará con los siguientes partidos (horarios de Magallanes y con asterisco los partidos que van por la televisión abierta nacional):

Hoy

9,00: Egipto – Uruguay, en Ekaterinburgo Arena (“A”).

12,00: Marruecos – Irán, en San Petersburgo (“B”).

* 15,00: Portugal – España, en Sochi (“B”).

Mañana

7,00: Francia – Australia, en Kazan (“C”).

* 10,00: Argentina – Islandia, en Moscú (“D”).

* 13,00: Perú – Dinamarca, en Saransk (“C”).

16,00: Croacia – Nigeria, en Kaliningrado (“D”).

Domingo 17

9,00: Costa Rica – Serbia, en Samara (“E”).

* 12,00: Alemania – México, en Moscú (“F”).

* 15,00: Brasil – Suiza, en Rostov (“E”).

Lunes 18

9,00: Suecia – Corea del Sur, en Nizhny Novgorod (“F”).

12,00: Bélgica – Panamá, en Sochi (“G”).

15,00: Túnez – Inglaterra, en Volgogrado (“G”).

Martes 19

* 9,00: Colombia – Japón, en Saransk (“H”).

12,00: Polonia – Senegal, en Moscú (“H”).