La mala campaña del West Ham, a un punto de la zona de descenso en la Premier League, tiene a Manuel Pellegrini tambaleando en la banca.

De hecho, tras la última derrota como local frente al Arsenal (1-3), la prensa inglesa aseguró que el técnico chileno recibió un ultimátum y si no vence hoy al Southampton, será despedido.

“Lo que realmente necesito es ganar el partido, pero tal vez no esté en mi trabajo el lunes…”, asumió con brutal sinceridad el “Ingeniero” en la conferencia de prensa que ofreció ayer.

“Dije cuando llegué aquí que venía a intentar que el fútbol del equipo fuera diferente al de los años anteriores, no sólo para evitar el descenso. Ese no es mi objetivo, entonces, lógicamente no estoy contento. Tener sólo cinco puntos después de tantos partidos no es bueno”, reconoció el técnico chileno.

Por la 17ª fecha de la Premier, West Ham visita hoy al Southampton a partir de las 14,30 horas (de Chile). Mañana, el Manchester City (Claudio Bravo) jugará en casa del Arsenal desde las 13,30.

ESPAÑA

En tanto, la Liga Española vivirá también la 17ª fecha este fin de semana, resaltando para hoy la visita del Barcelona (Arturo Vidal) a la Real Sociedad a contar del mediodía (siempre en horario de nuestro país).

Esta tarde (14,30), Athletic Bilbao recibirá al Eibar (Fabián Orellana), mientras que Real Madrid desafiará mañana como forastero al Valencia (17,00).

“Barça” y Real Madrid lideran la tabla con 34 puntos, justo en la previa del superclásico que tienen pendiente y que jugarán el próximo miércoles 18 en el Camp Nou.