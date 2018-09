Tapia se resigna: “Debemos terminar lo mejor posible”

Héctor Tapia analizó la derrota de ayer y respondió a las dudas sobre su continuidad tras los últimos resultados negativos.

“Es muy doloroso, lógicamente que a nadie le gusta perder, teníamos expectativas a comienzo de semana, pero vamos a seguir en la lucha, aunque no podemos enredar más puntos en la posición que estamos”, partió comentando el técnico de Colo Colo.

Sobre el trámite del compromiso, destacó que “este fue un partido distinto al de Everton (derrota 2-4), que fue malo de principio a fin. Hoy (ayer) tuvimos un buen juego en el primer tiempo, donde logramos una diferencia importante, pero nos empezamos a meter peligrosamente atrás, dejamos crecer a Antofagasta y ellos fueron muy certeros”.

CONTINUIDAD

Sobre su permanencia en el cargo, aseguró que “la renovación no es tema, no lo fue cuando estábamos recién clasificados (a octavos de final) en la Copa Libertadores, ni lo es ahora. Lo que me importa es hacer bien mi trabajo, terminar bien el campeonato y hacer crecer al club como lo ha hecho a nivel internacional”.

Consultado por el panorama cuesta arriba en la Libertadores, a la espera de la revancha de cuartos de final en Sao Paulo el 3 de octubre ante Palmeiras, después del revés 0-2 en casa, Tapia apuntó: “Es complicado, pero en la Copa nos vamos a jugar nuestras chances. Y en el torneo local debemos terminar lo mejor posible, porque así lo indica la historia y la trayectoria de los jugadores”.

Por su parte, el volante Esteban Pavez apeló a una sincera autocrítica tras la derrota de ayer: “Creo que el resultado fue por un poco de relajo… Además nos perdimos muchas ocasiones. Somos conscientes de que este partido era muy importante para descontarle puntos a la UC”.