Tapia sigue… por ahora

De forma sorpresiva se efectuó ayer una reunión extraordinaria de la mesa directiva de Blanco y Negro. La razón: analizar la grave crisis que vive el equipo que dirige Héctor Tapia, con ocho encuentros consecutivos sin triunfos (seis derrotas y dos empates).

Aunque en un principio se especuló con la salida anticipada del entrenador, finalmente el gerente deportivo del club, Marcelo Espina, descartó esa posibilidad. “El directorio está preocupado por la situación actual del equipo. Me citaron a una reunión informativa para hablar y exponer sobre el momento, las circunstancias. Pero el respaldo es unánime. No se planteó nada sobre la continuidad de Tapia…”, fueron las primeras palabras del ex volante y capitán de Colo Colo.

Esto, pese a que el cuadro albo arriesga quedarse con las manos vacías, incluso fuera de la Copa Sudamericana 2019. “Tapia es el entrenador de Colo Colo. Se habló sobre el momento actual, los resultados adversos y los cuatro partidos que nos quedan para intentar clasificar a la Sudamericana”, insistió Espina.

DEFIENDE A TAPIA

El gerente deportivo ensayó un espaldarazo al DT. “Tapia trabaja bien, es un cuerpo técnico serio. Estoy todas las mañanas en el entrenamiento, veo cómo planifican. Por eso tenemos confianza que podemos revertir la situación. Y Tapia también cree lo mismo”, argumentó.

En esa línea, no quiso ahondar respecto a la posibilidad de renovarle contrato a fin de año. “Hoy (ayer) no se tocó ningún tema de renovación… Estamos preocupados por el presente. De momento no da para pensar en el futuro. Tenemos que resolver lo inmediato y luego pensar en lo que viene. La Copa Sudamericana es el único objetivo que tenemos, el resto es inalcanzable”, cerró Espina.

A falta de cuatro fechas, Colo Colo marcha séptimo junto a Unión Española con 38 puntos, ambos desplazados por Huachipato (39). A la Sudamericana clasificarán del cuarto al séptimo.

MALA RACHA

Los fríos números apuntan que el triunfo albo en el superclásico del pasado 25 de agosto por la cuenta mínima en el Monumental terminó siendo una suerte de “maldición” para Colo Colo.

Es que después de derrotar a la “U”, el cuadro albo no ha podido ganar. De partida hilvanó seis derrotas consecutivas y los dos últimos resultados han sido empates. Este es el detalle:

Copa Libertadores

1-2 con Corinthians en Sao Paulo (octavos de final).

0-2 ante Palmeiras en el Monumental (cuartos de final).

0-2 frente a Palmeiras en Sao Paulo (cuartos de final).

Campeonato Nacional

2-4 con Everton en Viña del Mar (22ª fecha).

3-4 frente a Antofagasta en el Monumental (23ª fecha).

0-1 contra Universidad Católica en San Carlos (24ª fecha).

1-1 ante Unión Española en el Monumental (25ª fecha).

1-1 con O’Higgins en Rancagua (26ª fecha).