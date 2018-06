Técnico de Croacia fue pitoniso: “Dije que sería el partido más fácil…”

El técnico de Croacia, Zlatko Dalic, expresó su satisfacción por la victoria de ayer sobre Argentina y la consiguiente clasificación a octavos de final.

“Tuvimos tres oportunidades en la primera mitad. Teníamos el impulso, pero básicamente obligamos a Caballero a cometer un error. Fue por la presión. Esto abrió oportunidades, pero nos merecimos ese gol. No fue nuestra primera oportunidad, fue la cuarta”, comentó el entrenador aludiendo a la gruesa falla del portero argentino que posibilitó la primera diana croata.

EntradaCONFIANZA

Dalic añadió que “desde el principio confiaba en mi equipo aunque, para ser sincero, no pensaba que íbamos a pasar la fase de grupos tan pronto”.

El DT de los croatas aclaró que “Argentina no jugó de forma confusa, nosotros jugamos muy bien”, y acto seguido complementó: “Jugamos un partido maravilloso, con un bloque sólido y una táctica perfecta. Además, frenamos al mejor del mundo, Lionel Messi. Pero tenemos que rezar para que no se nos vaya la cabeza. Tenemos que ser humildes y quiero que hasta el jugador número 22 de mi equipo sea igual de bueno y busque la victoria. Estoy contento, pero hay que mantener la calma”.

PITONISO

En la conferencia de prensa, Dalic fue consultado por sus palabras en la previa del encuentro de ayer. “Dije que sería el partido más fácil, no porque Argentina sea fácil, sino porque íbamos a disfrutar de esta oportunidad”, aclaró.

Por su parte, el volante Luka Modric, hablando para la televisión pública argentina, defendió a Messi: “Es un jugador increíble, pero no puede hacer todo solo. En el fútbol hay que tener ayuda, aunque sea un grande. Además, nuestro juego no le ayudó. Cerramos muy bien espacios para no permitir que Mascherano u otros jugadores le pasen el balón”.