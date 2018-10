Técnico de la “U” margina a Soteldo por salida nocturna

Universidad de Chile sigue remando contra la corriente dentro y fuera de la cancha. Tras la eliminación en semifinales de Copa Chile, ayer se filtró que Yeferson Soteldo, una de sus principales figuras, protagonizó un acto de indisciplina la semana pasada previo a la revancha copera ante Palestino.

Y no sólo eso. Además le mintió al técnico Frank Darío Kudelka, quien en más de una ocasión lo había respaldado ante la prensa, asegurando que, pese a ser “un malcriado”, lo considera como un hijo.

Claro que esa paternal percepción podría variar bruscamente luego que en las redes sociales aparecieran “testimonios” de una salida nocturna del delantero venezolano, el miércoles de la semana pasada.

Por ese motivo llegó “agotado” al entrenamiento del jueves, algo que el cuerpo técnico notó de inmediato, sin embargo Soteldo se excusó ante el DT cordobés diciendo que su esposa se encontraba embarazada (ya dio a luz) y que había pasado “una mala noche”.

EVIDENCIAS

Sin embargo, la verdad se destapó y, ante las evidencias, el jugador tuvo que admitir su falta ante el entrenador, reconociendo que visitó un club nocturno de Providencia en horas inadecuadas para un deportista de elite.

De inmediato, el técnico informó el hecho al directorio de Azul Azul, que justamente por estos días se encuentra evaluando la posibilidad de comprar la mitad del pase de Soteldo a Huachipato (termina su préstamo con la “U” en diciembre).

MOLESTIA

Y a modo de sanción, Kudelka -con una mezcla de molestia y decepción- ya dejó al “llanero” fuera de la citación para el partido dominical ante Everton en el Nacional (20 horas).

Incluso, no se descartan más castigos para Soteldo, toda vez que jugadores del plantel también criticaron en la interna su falta de compromiso, más cuando la “U” viene de perder la semifinal de Copa Chile ante Palestino y necesita enfocarse rápidamente en la recta final del Campeonato Nacional.

“Sobre los rumores de indisciplina, a mí no me complican tanto… ¿Kudelka? Más que un padre, lo siento como un hermano mayor. Siempre me dice las cosas a la cara”, había comentado Soteldo durante la semana, rechazando de manera tajante los rumores de su salida nocturna, la que finalmente resultó cierta.