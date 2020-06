Técnico del Eibar revela “mal genio” de Orellana

El entrenador de Eibar, José Luis Mendilibar, dijo que está muy conforme con lo realizado por Fabián Orellana y aseguró que espera su renovación de contrato con el equipo español más allá de los seis partidos que restan antes de que finalice el vínculo el próximo 30 de junio.

“Fabián ha venido entrenando bien. Nos ha dado muchas cosas en ataque, ha sido el jugador en el cual nuestro equipo se ha basado en ofensiva. Cuando está centrado, cuando está metido en el partido, nos da mucho. Luego, es verdad que también se enfada con facilidad, ya sea por un pase malo de un compañero o por un mal cobro del árbitro”, comentó el DT.

AMURRADO

“A él le tiene que ir todo bien. Tienen que pasar todas las cosas que él cree tienen que pasar. Si eso no ocurre, se desconcentra, las toma contra el compañero, con el árbitro, incluso hasta conmigo. Y ahí se va un poco del partido”, explicó.

En cuanto a la situación contractual del delantero chileno, enfatizó: “Me encantaría que se quedara, por lo menos hasta que termine la temporada. Luego ya veremos. Pero eso todavía no está arreglado, así que vamos a esperar. Espero que Fabián esté bien, que se sienta a gusto en el equipo, contento cuando entrene y cuando juegue. Ya veremos lo que ocurre en julio”.

“Pasaría por él, tendrá que elegir, decir que sí a la propuesta que le ha podido hacer el club. O no, ver si se marcha a algún otro equipo, después de tomar sus vacaciones… Lo que no quiero es apretarlo, quiero que esté a gusto. No quiero que se decida ahora, al menos por los últimos seis partidos. Quiero que se sienta útil al equipo, que se sienta querido por sus compañeros y por el cuerpo técnico. Si está así, estoy convencido de que nos va a echar una mano”, finalizó.