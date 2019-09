Técnico del Inter: “Alexis tiene calidad, pero necesita volver al nivel del pasado”

El técnico del Inter de Milán, Antonio Conte, elogió a Alexis Sánchez en la previa del partido que disputarán hoy en casa a partir de las 15,45 horas (de Chile, transmite ESPN 3) por la tercera fecha de la Liga Italiana.

El estadio “Giuseppe Meazza” se apresta para ser testigo del debut del delantero nacional con la camiseta del cuadro lombardo.

“Estamos hablando de un jugador top. Un jugador que en el pasado ha mostrado todas su cualidades, que ha ganado trofeos y que ha jugado en equipos importantes como Barcelona, Arsenal, Manchester United y su inicio en Udinese”, destacó Conte en conferencia de prensa.

El técnico reconoce que el tocopillano no rindió en el United. “Es un jugador que tiene calidad, velocidad, fuerza y resistencia, pero necesita volver al nivel del pasado. Alexis no ha demostrado su real valor, mas me siento seguro de que estamos hablando de un jugador que debe convertirse en el Alexis Sánchez que yo conozco, que todos conocemos”, añadió el DT.

TITULARIDAD

De cara al partido de hoy contra Udinese, precisamente el primer club de Alexis en el fútbol europeo, Conte no confirmó su titularidad, pero es un hecho que sumará minutos. “El tiene deseos de jugar… Es importante que entre en nuestra idea de juego. Hoy está muy comprometido, entendiendo lo que quiero y estoy convencido de que nos dará una gran mano”, afirmó.

“En los últimos años Alexis interrumpió lo que era en Barcelona o Arsenal, algo estuvo mal. Y necesito que vuelva a esos niveles. Mientras tanto necesita compromiso y trabajo duro. Estoy convencido de que es un jugador que nos puede brindar cosas importantes”, finalizó Conte.

“MOU” Y ALEXIS

José Mourinho, quien dirigió al chileno en Manchester United, comentó al diario The Telegraph su relación con Alexis. “Sentí que no era un hombre feliz. Y creo que en el trabajo en que estés, cuando no estás feliz es difícil rendir a cualquier nivel”, dijo el técnico portugués al matutino.

“Quizás fui yo el que no fue capaz de sacar lo mejor de él… Como entrenador a veces tienes la capacidad de sacar lo mejor de los jugadores y otras veces no tienes éxito en ese acercamiento”, reconoció.

“Pero la realidad es que siempre sentí que Alexis era un hombre triste en Manchester United. Entonces probablemente en Italia pueda recuperarse. Espero que pueda. Siempre voy a desearle lo mejor a cualquier jugador”, sentenció “Mou”.

PULGAR Y CRISTIANO

En el marco de la tercera fecha del Calcio, también destaca para hoy el partido entre la Fiorentina, con Erick Pulgar como titular, y la Juventus de Cristiano Ronaldo (10 horas, de Chile, transmite ESPN).

Mañana, en tanto, será el turno de Gary Medel y el Bologna, como visita frente al Brescia. Así se desarrollará la programación del fin de semana:

Hoy

10,00: Fiorentina (Erick Pulgar) – Juventus.

13,00: Nápoles – Sampdoria.

15,45: Inter (Alexis Sánchez) – Udinese (Francisco Sierralta).

Mañana

7,30: Génova – Atalanta.

10,00: Brescia – Bologna (Gary Medel).

10,00: Parma – Cagliari.

10,00: PAL – Lazio.

13,00: Roma – Sassuolo.

15,45: Verona – Milan.

Lunes 16

15,45: Torino – Lecce.

* Horarios de Chile.

POSICIONES

1.- Inter, Torino y Juventus 6 puntos.

4.- Bologna, Verona, Lazio y Génova 4.

8.- Parma, Milan, Udinese, Sassuolo, Atalanta, Nápoles y Brescia 3.

15.- Roma 2.

16.- Fiorentina, Cagliari, Spal, Lecce y Sampdoria 0.