Técnico interino de la “U” será evaluado tras el clásico universitario

Pese a superar el primer examen con un triunfo por la cuenta mínima sobre Antofagasta, el técnico interino de Universidad de Chile, Hernán Caputto, aún no es confirmado en el cargo.

El DT argentino, quien llegó hace un par de meses al club para hacerse cargo de un ambicioso proyecto en series menores, será nuevamente evaluado tras los próximos dos partidos del elenco azul, este domingo 18 ante La Calera en el “Nicolás Chahuán” y el domingo 25 contra el líder Universidad Católica en el estadio Nacional.

Lo cierto es que tanto en la victoria sobre los “pumas” como en las prácticas diarias en el CDA, Caputto ha dejado buenas sensaciones en Azul Azul, no obstante, su continuidad hasta fin de año dependerá de lo que ocurra en los mencionados compromisos.

NO ARRIESGAN

Desde el complejo deportivo de la “U” aseguran que el directorio de la concesionaria no quiere dar otro paso en falso y por ello la idea es no tomar decisiones apresuradas. “Los resultados mandan”, asumen la dirigencia de Azul Azul y el comité deportivo que encabezan Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg.

Por otro lado, si eventualmente la situación se torna adversa en cancha ante los “cementeros” y el elenco cruzado, los personeros quieren ver cómo reacciona el DT y si es capaz de soportar la presión.

En caso de no continuar al frente del primer equipo, Caputto retornará a su puesto de jefe de las divisiones inferiores de Universidad de Chile.

“ES UN SUEÑO”

En declaraciones a Fox Sports Radio Chile, el entrenador, quien por primera vez dirige a nivel adulto, aseguró que se siente capacitado para mantenerse en el cargo.

“No me siento el interino, me siento el DT de Universidad de Chile. Es un sueño, una gran posibilidad y así lo estoy viviendo. Me siento capaz para estar acá y creo que el tiempo me ha dado la templanza para manejarlo. Me apoyo en los jugadores para sacarles el máximo rendimiento”, afirmó Caputto.

“A ellos les dije principalmente que estén tranquilos, que jueguen, que demuestren la capacidad que tienen. Siempre lo he pensado: acá lo más importante son los jugadores y lo demostraron con Antofagasta esforzándose al máximo”, añadió.

El técnico también tuvo palabras para el apoyo incondicional de los fanáticos azules. “La hinchada de la ‘U’ siempre ha sido igual. Pasa a ser el número 12 y cuando se le necesita, aparece, como contra Antofagasta”, dijo.

“Si a mí la ‘U’ me necesita, voy a estar, porque le tengo un cariño inmenso. Ya estuve cuatro años como jugador y fui campeón”, finalizó Caputto.

REFUERZO

URUGUAYO

En otro plano, el enganche uruguayo Leonardo Fernández arribó ayer a nuestro país para convertirse en el tercer refuerzo de la “U”.

El seleccionado “charrúa” sub-23 tiene 20 años y dijo a la pasada en el terminal aéreo capitalino que se siente “contento” de fichar en el cuadro azul.

Fernández, quien tras una gran campaña fue contrato durante el reciente mercado por Tigres de México, llegará a préstamo a Universidad de Chile hasta fin de año. Ayer se sometió a los exámenes médicos y hoy será presentado en el CDA, sumándose a las incorporaciones del central Osvaldo González y el ariete Marcos Riquelme.

Eso sí, es improbable que pueda estar disponible este domingo en la visita a Calera, desde las 13,30 horas (de Magallanes) en el césped sintético del “Nicolás Chahuán”.