“Tema administrativo” retrasa incorporación de Montillo a la “U”

Rodrigo Goldberg, director deportivo de Azul Azul, salió al paso de la incertidumbre que reina entre los hinchas por la demora del arribo de Walter Montillo a Universidad de Chile como quinto refuerzo para la temporada 2020, procedente de Tigre, club de la Primera “B” argentina.

“Nos hubiera encantado tenerlo hoy (ayer) con nosotros. Pero lo más seguro es que llegue la próxima semana porque Walter, en este momento, se encuentra solucionando un tema administrativo con su ex club. No depende de él ni tampoco de nosotros, así que esperamos resuelva luego sus temas pendientes”, explicó el personero.

En rigor, la demora para concretar el retorno de Montillo a la “U”, donde jugó con éxito entre 2008 y 2010, pasa por la molestia de Tigre con el enganche de 35 años, quien decidió poner término anticipado al contrato que finalizaba en junio, indemnización de por medio.

Desde la dirigencia del elenco argentino deben entregar una cuenta para pagar la cláusula pactada y sellar la salida de Montillo, sin embargo, Tigre no lo ha hecho. De demorar aún más, la “U” deberá depositar el monto acortado a la Federación trasandina (Afa) y ésta hará llegar el dinero al cuadro “felino” para que pueda quedar oficialmente libre este lunes.

CENTRODELANTERO

La última contratación de la “U” será un centrodelantero. “Tenemos varios nombres en carpeta y esperamos ese último refuerzo, un ‘9’. Nosotros hacemos filtros de los que buscamos y vemos. Cada vez van disminuyendo las opciones y todos dentro del directorio tienen su opinión. Lo más seguro es que después del atacante que llegue, cerraremos el mercado”, comentó Goldberg.

Las opciones serían el peruano Aldair Rodríguez (Binacional FC) y los argentinos Tobías Figueroa (Antofagasta), Hernán Barcos (libre, viene de jugar por Atlético Nacional de Colombia) y Gonzalo Bergessio (Nacional de Uruguay).

En la misma línea, Goldberg se refirió a la opción supuestamente descartada de Mauricio Pinilla, quien días atrás aseguró que el “Polaco” lo tiene vetado. “Escuché la entrevista de Mauricio. Personalmente no lo conozco, así que no podría tener una mala opinión de él, como dice. Pensar que soy un problema para que él llegue a la ‘U’ es algo irreal e imposible. Yo sólo doy opiniones y eso pasa por el directorio, que finalmente decide”.

PRESENTACION

Mientras tanto, Azul Azul presentó ayer oficialmente a sus cuatro primeros refuerzos para la temporada 2020. “Se retrasó un poco mi situación pero todo fluyó de la mejor manera. Se me dio la oportunidad de venir y la aproveché. Tengo conocimiento que los jugadores venezolanos que han pasado por este club son pocos, así que vengo a representar la bandera de la mejor forma y espero estar a la altura de lo que es esta institución”, comentó el central Luis del Pino Mago, quien llegó desde Palestino y es seleccionado “llanero”.

El enganche y seleccionado nacional sub-23, Pablo Aránguiz (ex Unión Española), dijo que “vengo con las mejores expectativas para este 2020. Me tocó estar antes en una liga competitiva como la MLS y me ayudó a crecer. Espero que sea un gran año para nosotros y nos vaya lo mejor posible”.

Sebastián Galani, volante de contención nacional que vuelve de un préstamo desde Coquimbo y defenderá por primera vez a la “U”, apuntó que “tendremos que apoyar y aportar sea dentro o fuera de la cancha. Para mí es un gran desafío aprender de jugadores como Gonzalo Espinoza y Camilo Moya”.

A su turno, el volante mixto Fernando Cornejo apuntó: “Con Sebastián (Galani) jugamos bastante tiempo juntos (en Coquimbo), pero ahora todos empezamos de cero. Será una gran pelea por el puesto. Al que le toque jugar, seguro lo hará de la mejor manera”.