The Best: acusan que Fifa habría manipulado votos para favorecer a Messi

Lionel Messi fue el elegido mejor jugador del año, en la gala de premios The Best el pasado lunes, y ayer explotó una grave polémica respecto a la elección del astro argentino.

Si bien la Fifa publicó los nombres de quienes votaron por el argentino para quedarse con el galardón, hubo algunos que negaron haber incluso participado del proceso.

Un caso es el del capitán de la Selección de Nicaragua, Juan Barrera. En el documento entregado por el organismo, aparecen sus votos para Messi en primer lugar, Sadio Mané en segundo y Cristiano Ronaldo tercero. Sin embargo, el propio futbolista negó el hecho. “No voté por los premios The Best 2019, cualquier información sobre mi voto es falsa. Gracias”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Además, desde el sitio oficial de su club, el Real Estelí, emitieron un comunicado asegurando que “nuestro jugador manifiesta su preocupación ante esta situación porque se usó su nombre en un hecho en el cual no tuvo ninguna participación”.

MAS CASOS

Otro voto que entró en controversia fue el del técnico de Sudán, Zdravko Logarusic. Según la Fifa, el croata también votó por Messi, aunque una cuenta de Twitter, que presuntamente pertenece al estratega, publicó una imagen con la papeleta de votación, donde se aprecia que sus preferencias fueron para Mohamed Salah, Sadio Mané y Kylian Mbappé.

También generó polémica el reclamo de Egipto, porque los votos del seleccionador Shawkie Ghareeb y el capitán Amhed El-Mohammadi por Mohamed Salah no fueron incluidos en el conteo, según consignó The Sun. La Fifa se excusó argumentando que las papeletas parecían “no auténticas” y además no estaban firmadas por el secretario general de la Federación, requisito obligatorio.