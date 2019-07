Tite, primer DT en lograr el triplete de la Conmebol

El seleccionador brasileño Tite se convirtió en el primer entrenador en conseguir el triplete de la Conmebol, pues ganó la Copa Sudamericana (Inter de Porto Alegre, 2008), la Copa Libertadores (Corinthians, 2012) y ahora la Copa América con Brasil. Además tiene en su palmarés el Mundial de Clubes (Corinthians, 2012) y la Recopa Sudamericana con el mismo club en 2013.

“Después de ser campeón con Brasil siento que me he consagrado como entrenador. Somos fieles a una idea de fútbol, que busca resultados sin dejar de lado la creación. Ese proceso creativo se traduce en goles. No hay otra manera de explicarlo”, comentó ayer el DT.

CRITICA A TOBAR

De paso, lanzó dardos al juez chileno Roberto Tobar. “El trabajo del árbitro fue horrible, errores que no pueden suceder. Estaba muy presionado. Pitó un penal que no fue y nos dejó con un jugador menos. Tuvimos que reorganizarnos y casi nos empatan”, comentó.

También “repasó” a Lionel Messi, quien el sábado acusó a la Conmebol de favorecer a Brasil, utilizando duras palabras como “robo” y “corrupción”.

“Calma, respeto y tranquilidad… Le llamé extraterrestre el otro día, siempre digo que es extraordinario, pero tiene que ser más respetuoso y entender y aceptar cuando se pierde. Tiene que tener cuidado con lo que dice. Nosotros jugamos limpio todo el tiempo”, aclaró Tite.

GARECA RESIGNADO

Para el técnico argentino de Perú, Ricardo Gareca, “Brasil fue un justo ganador y nosotros mejoramos respecto al partido anterior en primera fase (derrota 0-5), tuvimos nuestro momento, pero ellos aprovecharon bien las oportunidades”.

“Generaron tres ocasiones en el primer tiempo y anotaron dos, en alguna con colaboración nuestra”, argumentó el “Tigre”.

“Lo más importante es darnos cuenta que hemos evolucionado en el tiempo y eso no nos tiene que confundir sino fortalecer. Hay que seguir insistiendo y mantener la humildad. Saber que todavía hay selecciones que están arriba nuestro”, sostuvo el DT.

“Yo creo que estamos bien y, más allá del dolor de la derrota, vamos por buen camino”, finalizó.

Gareca quiso zanjar cualquier duda sobre su continuidad ante una posible oferta para dirigir a Argentina. “Amo a mi país, pero tengo un contrato hasta 2021 con un Perú que me dio todo y estoy acostumbrado a respetar los compromisos”, finalizó.