Todo listo para el Dakar: Casale y Quintanilla entre los favoritos

Lima vive desde hace varios días al ritmo del Rally Dakar 2018 con la llegada de competidores provenientes de diversas partes del mundo, preparados para afrontar la 40ª edición de esta emblemática prueba todo terreno que tendrá a ocho chilenos en competencia.

En los hangares de la base aérea de Las Palmas, en la capital peruana, los stands de las verificaciones técnicas y administrativas han tomado temporalmente posesión del lugar, cuidando que los 342 vehículos que participarán tengan todo en regla.

CASALE SUEÑA

Durante la primera jornada de verificaciones, la mayoría de los competidores sudamericanos se sometió a este ejercicio, entre ellos el piloto nacional Ignacio Casale, una de los candidatos al título en cuatriciclos, categoría que ya se adjudicó en 2014.

“El año pasado quedé segundo (igual que en 2013) y eso que mi preparación estuvo fuertemente perturbada por una lesión. Ahora he podido recorrer más de 15.000 kilómetros con mi cuadriciclo y estoy en plena forma”, comentó el representante nacional.

Casale, quien abandonó en las ediciones de 2015 y 2016, ya ha tenido la oportunidad de cruzarse en la previa con quienes amenazan esta vez su objetivo: el ruso campeón vigente Sergei Karyakin, el polaco Rafal Sonik, el francés Axel Dutrie, el paraguayo Nelson Augusto Sanabria, el boliviano Walter Nosiglia y los argentinos Jeremías González Ferioli y Pablo Copetti.

Pero el chileno no se intimida. “No he venido para ganar etapas, sino a ganar la clasificación general”, advirtió.

Otros nacional que participará en “cuatris”, con expectativas por cierto menores, es Giovanni Enrico.

QUINTANILLA

VA CON TODO

En motos, el representante chileno Pablo Quintanilla, bicampeón mundial de rally crosscountry, también figura entre los favoritos.

“Quintafondo” tiene como objetivo mejorar su tercer lugar obtenido en la versión 2006 y levantarse después del accidente que lo dejó fuera de competencia el año pasado en la décima etapa, cuando marchaba segundo en la clasificación general.

Pero no la tendrá fácil, porque desde hace un par de temporadas que la carrera no tiene un dominador absoluto, a diferencia de cuando participaban el hispano Marc Coma y el galo Cyril Despres.

Ahora varios son los candidatos además de Quintanilla: el inglés Sam Sunderland (ganador en 2017), el austríaco Matthias Walkner (subcampeón vigente), el australiano Toby Price, el español Joan Barreda y el eslovaco Stefan Svitko.

Otros tres chilenos participarán en motos, Patricio Cabrera, Cristóbal Guldman e Ignacio Cornejo. Este último fue confirmado ayer en lugar del portugués Paulo Gonçalves, quien quedó fuera por lesión.

GARAFULIC Y

EL “TOP TEN”

En la categoría autos, figuran una vez más como favoritos los “eternos” candidatos y también campeones como el jeque qatarí Nasser Al Attiyah, el sudafricano Giniel de Villiers, los españoles Carlos Sainz y Nani Roma y los franceses, Cyril Despres, Sebastien Loeb y Stephane Peterhansel, este último campeón vigente de la especialidad y el más laureado en la historia del Dakar con 13 títulos repartidos en motos (6) y autos (7).

El crédito chileno una vez más será Boris Garafulic, quien promete pelear el “top ten”. El otro nacional en competencia será Juan Carlos Vallejo.

LAS 14 ETAPAS

El Dakar 2018 comienza mañana en Perú y luego de un paso por Bolivia, finalizará en Córdoba (Argentina) tras 14 etapas (cerca de 9 mil kilómetros) y una jornada de descanso.

A diferencia de 2017, la prueba, que culminará el 20 de enero, no pasará por Paraguay, lugar donde se inició la edición anterior. Estas son las etapas del Dakar 2018:

En Perú:

Sábado 6: Lima – Pisco, 272 kms., 31 de especial.

Domingo 7: Pisco – Pisco, 278 kms., 267 de especial.

Lunes 8: Pisco – San Juan de Marcona, 502 kms., 295 de especial.

Martes 9: San Juan de Marcona – San Juan de Marcona, 444 kms., 330 de especial.

Miércoles 10: San Juan de Marcona – Arequipa, 932 kms., 267 de especial.

Ingreso a Bolivia:

Jueves 11: Arequipa – La Paz, 758 kms., 313 de especial.

Viernes 12: descanso en La Paz.

Sábado 13: La Paz – Uyuni, 726 kms., 425 de especial.

Domingo 14: Uyuni – Tupiza, 584 kms., 498 de especial.

Ingreso a Argentina:

Lunes 15: Tupiza – Salta, 754 kms., 242 de especial.

Martes 16: Salta – Belén, 795 kms., 372 de especial.

Miércoles 17: Belén – Fiambalá / Chilecito, 746 kms., 280 de especial.

Jueves 18: Fiambalá / Chilecito – San Juan, 791 kms., 522 de especial.

Viernes 19: San Juan – Córdoba, 927 kms., 368 de especial.

Sábado 20: Córdoba – Córdoba, 284 kms., 119 de especial.