Tomislav “Kiko” Martic: se fue un grande del ciclismo magallánico

Ayer falleció, a la edad de 88 años, debido a un infarto, Tomislav Martic Radojkovic, una de las figuras emblemáticas en la historia del Sokol Croata y del ciclismo magallánico.

Fue en la década del 40 un destacado pedalero, sobresaliendo en la pruebas de velocidad.

Pero dejó tempranamente la pista para ser entrenador en esta disciplina tan clásica e importante en el deporte magallánico en esa época en que el velódromo del estadio de la Confederación era epicentro de grandes jornadas y disputados campeonatos.

“Kiko” Martic fue formador de varias generaciones de ciclistas que llegaron a ser campeones de Magallanes y también destacaron a nivel nacional, como los hermanos Borguenson, Antonio “Toño” Bradasic, Humberto Paredes, Rubén Elgueta, Jorge Barrientos, Iván Stipicic, Juan Pérez, Nicolás Gómez, Daniel Martinic, entre muchos otros.

Cómo no recordar esos tiempos en las décadas del 60 y 70, cuando tenía en su patio (al lado del estadio) más de 60 bicicletas que facilitaba a los niños del barrio para que fueran a correr a la pista de la Confederación.

A quienes veía más entusiasmados, y con condiciones para este deporte, les cedía las bicicletas tomándolos bajo su alero para formarlos, entregándoles los conocimientos técnicos que les permitieran destacar, tanto en la pista como en la ruta.

No le importaba si algunos de ellos tenían preferencias por otros clubes y no corrían por el Sokol. Estaba abierto a todos, y no sólo les ayudaba en lo deportivo, sino también en otros aspectos para que progresaran como estudiantes y luego en el aspecto laboral.

Paralelamente a su función como entrenador empezó a involucrarse en el ámbito dirigencial, junto con ese otro gran dirigente que fue Antonio Bradasic Zlatar.

Pero la labor directiva de “Kiko” Martic se proyectó a las otras actividades del club Sokol para terminar como presidente de la institución durante el período 1989-1993, realizando una importante gestión.

LA HIPICA

Pero si el ciclismo era su gran pasión, también lo fue la hípica, en la que llegó a ser uno de los propietarios de caballos de carrera más importantes, con algunos de los mejores ejemplares que sobresalían en las programaciones dominicales del Club Hípico local. También participó en los hipódromos centrales (Santiago, Viña del Mar y Concepción).

Fue un quijote de esta actividad ya que con su esfuerzo y entusiasmo influyó en gran medida para la continuidad de la hípica en ese entonces, ejerciendo también cargos directivos en la Sociedad Rural de Magallanes.

UN BUEN HOMBRE

Pero más allá de todos sus méritos en el deporte, y sus éxitos en lo laboral como empresario transportista, Tomislav “Kiko” Martic fue un buen hombre que se caracterizó por su bondad y generosidad, su simpatía y su sencillez.

Se nos fue “Kiko”…lo vamos a extrañar y recordar con cariño.