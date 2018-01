Prensa mexicana criticó al portero chileno por el grueso error que cometió en su debut oficial y que le costó la derrota al Atlas.

Duras críticas recibió Cristopher Toselli por el grueso error que cometió en su debut oficial con la camiseta del Atlas y que costó la derrota como local frente a Veracruz (0-1) en el marco de la Copa México la noche del pasado miércoles en Guadalajara.

El diario Esto detalló que “con 15 minutos en cancha, Toselli demostró por qué no es titular… El guardameta salió precipitadamente a cortar un balón y Omar Marrufo bombeó el esférico para abrir el marcador para los jarochos”.

Milenio apuntó que “la afición tendrá que ser paciente con un hombre que tiene su primera experiencia profesional fuera de su país luego de más de 10 años”.

Según Mediotiempo, “la tranquilidad de Atlas duró hasta el minuto 16, cuando en una desatención de Barreiro y el arquero Cristopher Toselli, el Veracruz encontró la ventaja. Omar Marrufo aprovechó la pésima salida del guardameta chileno, le punteó el balón y terminó en las redes”.

“TERRIBLE ERROR”

Univisión, por su parte, comentó que “la única anotación del partido llegó a los 15 minutos gracias al gol de Omar Marrufo, quien aprovechó un terrible error de Cristopher Toselli y Jaine Barreiro”.

Para 20 Minutos, “un error de comunicación del portero chileno Christopher Toselli con su zaga fue aprovechado por el delantero Omar Marrufo, quien punteó un balón que parecía perdido para dar la ventaja a su equipo”.

TOSELLI ASUME

El portero chileno asumió su culpa tras el pitazo final. “Fue un partido ingrato, pero me sentí tranquilo. Evidentemente hay un error en el gol que hace que mi debut no sea como esperaba, pero hay una tranquilidad, porque me sentí, dentro de todo, bien”, comentó el ex meta de Universidad Católica.

“Pensé que la pelota picaba un poco más rápido y se frenó, pero el puesto de arquero es así, hay que saber reponerse y saber que en cualquier momento puede volver a pasar”, agregó.

Sobre la posibilidad de ganarse la titularidad, Toselli enfatizó: “Eso lo decide el entrenador, uno está para rendir, pero insisto, mis sensaciones son cada vez mejores. Hay un gol que pudo ser evitado, es la labor del arquero y para eso vamos a trabajar”.