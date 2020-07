Triunfo de Hamilton y papelón de los Ferrari

Lewis Hamilton (Mercedes) ganó ayer el Gran Premio de Estiria, segunda fecha del Mundial de Fórmula Uno, disputada en el Red Bull Ring de Austria, mismo escenario de la carrera inaugural del calendario 2020.

El británico relegó al segundo puesto a su compañero de escudería, el finés Valtteri Bottas, líder del certamen y vencedor en la primera prueba efectuada la semana pasada, que en esa oportunidad tuvo a Hamilton cuarto.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó ayer en tercera posición una prueba en la que los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del monegasco Charles Leclerc quedaron sorpresivamente fuera de competencia tras un choque que protagonizaron en la primera vuelta.

PAPELON

Apenas habían pasado tres curvas desde la salida cuando Leclerc cometió un error garrafal y chocó a su compañero alemán. El monegasco estaba tratando de remontar desde la plaza 15, pero su apuro por sobrepasar a Vettel en el giro provocó el accidente, destrozando el alerón trasero del vehículo del germano y también su propio monoplaza.

El resultado es una muy mala noticia para la escudería italiana, considerando lo corta que será la temporada y que además el inicio la semana pasada tampoco fue prometedor.

“Es difícil de explicar, pero la culpa es mía. Sebastian no cometió ningún error. No hice mi trabajo y estoy decepcionado conmigo mismo. He arruinado mis posibilidades, las de ‘Seb’ y las del equipo. No sé si basta, pero pido disculpas”, se lamentó Leclerc.

“Tres autos no caben en la misma curva. No sé qué espacio vio Charles”, reprochó Vettel. “Estoy convencido que hablaremos y se resolverá el asunto”, agregó.

CLASIFICACION

Así finalizó el GP de Estiria tras 71 vueltas (307,020 kms.):

1.- Lewis Hamilton (Gran Bretaña / Mercedes) 1h22’50’’683.

2.- Valtteri Bottas (Finlandia / Mercedes) a 13’’719.

3.- Max Verstappen (Holanda / Red Bull) a 33’’698.

4.- Alexander Albon (Tailandia / Red Bull) a 44’’400.

5.- Lando Norris (Gran Bretaña / McLaren) a 1’01’’470.

6. Sergio Pérez (México / Racing Point) a 1’02’’387.

7.- Lance Stroll (Canadá / Racing Point) a 1’02’’453.

8.- Daniel Ricciardo (Australia / Renault) a 1’02’’591.

A una vuelta:

9.- Carlos Sainz (España / McLaren).

10.- Daniil Kvyat (Rusia / Alpha Tauri).

11.- Kimi Raikkonen (Finlandia / Alfa Romeo).

12.- Kevin Magnussen (Dinamarca / Haas).

13.- Romain Grosjean (Francia / Haas).

14.- Antonio Giovinazzi (Italia / Alfa Romeo).

15.- Pierre Gasly (Francia / Alpha Tauri).

A dos vueltas:

16.- George Russell (Gran Bretaña / Williams).

17.- Nicholas Latifi (Canadá / Williams).

Abandonaron:

Esteban Ocon (Francia / Renault) vuelta 25.

Charles Leclerc (Mónaco / Ferrari) vuelta 4.

Sebastian Vettel (Alemania / Ferrari) vuelta 1.

RANKING MUNDIAL

1.- Valtteri Bottas (Mercedes) 43 puntos.

2.- Lewis Hamilton (Mercedes) 37.

3.- Lando Norris (McLaren) 26.

4.- Charles Leclerc (Ferrari) 18.

5.- Sergio Pérez (Racing Point) 16.

6.- Max Verstappen (Red Bull) 15.

7.- Carlos Sainz (McLaren) 13.

8.- Alexander Albon (Red Bull) 12.

9.- Pierre Gasly (Alpha Tauri) y Lance Stroll (Racing Point) 6.

11.- Esteban Ocon (Renault) y Daniel Ricciardo (Renault) 4.

13.- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2.

14.- Sebastian Vettel (Ferrari) y Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 1.

CONSTRUCTORES

1.- Mercedes 80 puntos.

2.- McLaren 39.

3.- Red Bull 27.

4.- Racing Point 22.

5.- Ferrari 19.

6.- Renault 8.

La tercera fecha, el Gran Premio de Hungría, se correrá el domingo 19 de julio en el circuito Hungaroring, nuevamente a puertas cerradas debido a las restricciones por la pandemia del Covid-19.