U. Católica y Colo Colo, un partido decisivo

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo destaca en la 24ª fecha del Campeonato Nacional que se disputará este fin de semana.

El compromiso está programado a las 12 horas del domingo en el estadio “San Carlos de Apoquindo” y para ambos equipos es de vital importancia conseguir una victoria, a pesar de los doce puntos que los separan en la tabla.

En el caso de los “cruzados” el triunfo los mantendría en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que para los albos una victoria los acercaría a puestos de clasificación para la Copa Libertadores del próximo año.

PRIMER CLASICO

Uno de los artífices de la actual campaña del líder es su centrodelantero Sebastián Sáez, quien jugará su primer clásico con la UC.

“Va a ser mi primer clásico con Católica. Son partidos muy lindos, sobre todo porque es con nuestra gente y queremos darle la alegría dejando los tres puntos en nuestra casa”, comentó.

“Hemos analizado los partidos que han jugado pero en los clásicos no hay antecedentes. No importan como vienen los equipos y los clásicos son así no más”.

“Si ellos están lejos de la pelea no deja de ser un gran equipo con grandes jugadores como Valdivia, Paredes, Barroso, Barrios. No nos sentimos favoritos porque vamos a enfrentar a un equipo que está en Copa Libertadores”, expresó el delantero.

En relación a los lesionados, la única baja es Branco Ampuero a lo que se suma un nuevo dilema para el técnico Beñat San José que es incluir o no a César Munder ya que tiene copado el número de extranjeros en cancha.

“NO ESTOY MUERTO”

Por su parte, el presente de Colo Colo no ha sido el mejor en las últimas semanas. Considerando el Torneo Nacional y la Copa Libertadores, los albos acumulan una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Esta situación parece afectar en especial manera a Esteban Paredes, donde señaló en su cuenta de Instagram que “estoy lastimado, pero no estoy muerto. Me recostaré para sangrar un rato. Luego me levantaré a pelear de nuevo”.

Tras estar suspendido contra Antofagasta, el ariete espera estar de regreso el domingo en San Carlos de Apoquindo.

Ayer, después del entrenamiento, defendió a Héctor Tapia. “Cuando hay malos resultados todo lo malo se le indica al técnico, pero cuando pasamos a octavos era el mejor”, expresó.

También dijo que ya hablaron en la interna sobre lo que pasó el domingo ante Antofagasta y que ahora sólo se concentrarán en los futuros duelos ante Universidad Católica y Palmeiras.

PROGRAMACION

Viernes:

20,00: San Luis – Huachipato, en Quillota.

Sábado:

12,00: Iquique – Temuco, en Cavancha.

15,00: U. de Chile – La Calera, en el Nacional.

17,30: O’Higgins – Palestino, en Rancagua.

20,00: Everton – Audax Italiano, en Viña del Mar.

Domingo:

12,00: U. Católica – Colo Colo, en San Carlos.

17,30: Antofagasta – U. de Concepción, en Antofagasta.

20,00: U. Española – Curicó, en el Santa Laura.

POSICIONES

1.- U. Católica 48 puntos.

2.- U. de Concepción 46.

3.- Antofagasta 43.

4.- La Calera 42.

5.- U. de Chile 38.

6.- Colo Colo 36.

7.- U. Española 31.

8.- Huachipato 30.

9.- O’Higgins 27.

10.- Audax Italiano 26.

11.- Iquique y Curicó 24.

13.- Palestino 23.

14.- Temuco 22.

15.- Everton 21.

16.- San Luis 18.