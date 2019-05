Ubilla: “Me gustaría que Arias siga”

Sebastián Ubilla habló ayer en el CDA y analizó el complejo momento que atraviesa Universidad de Chile, en zona directa de descenso cuando casi se acaba la primera rueda del Campeonato Nacional.

En medio de los rumores sobre la posible destitución del técnico uruguayo Alfredo Arias en caso de que este domingo no le gane a Iquique en Calama (13,30 horas, de Magallanes), el “Conejo” le brindó un espaldarazo, al contrario de las críticas que Johnny Herrera lanzó la noche del miércoles contra el DT, cuestionando sus decisiones y el “crédito” que ha tenido por parte de Azul Azul pese a que en nueve partidos no ha conseguido triunfos (cuatro derrotas y cinco empates).

“Estamos aprendiendo de esto, porque no habíamos pasado por una situación así. Vamos a salir fortalecidos. Cortar un proceso que lleva el equipo no me gustaría. Me gustaría que Alfredo siga en el segundo semestre. Se le puede dar un nuevo aire a este equipo, porque estamos cerca de ganar… Ganando uno o dos partidos podríamos despegar”, comentó el delantero.

MEJORIA

Desde su perspectiva, “hemos mejorado muchísimo. Si analizamos los partidos, siento que han sido un poco injustos los resultados con nosotros. La mayoría comenzamos ganando y nos empatan. El superclásico siento que deberíamos haber ganado. Merecemos más de lo que tenemos hoy día”.

“Creo que jugando bien estaremos más cerca de ganar. Nos falta marcar ese segundo gol, la jerarquía del equipo grande. A veces viene el miedo de que queremos ganar como sea y perdemos el rumbo del trabajo de la semana”, complementó.

Ubilla también se refirió al momento que está atravesando Herrera, quien no ha sido considerado por Arias en los últimos dos partidos y tampoco estará frente a Iquique. “Johnny siempre será un referente para nosotros, la hinchada y la institución y lo necesitamos dentro del camarín. Estemos jugando o no, tenemos que estar unidos más que nunca para salir adelante”, finalizó.

14ª FECHA

Hoy

19,00: Cobresal – Coquimbo Unido, en El Cobre de El Salvador.

21,30: Everton – Huachipato, en el Sausalito de Viña del Mar.

Mañana

15,45: Antofagasta – La Calera, en el “Calvo y Bascuñán” de Antofagasta.

20,30: Colo Colo – Audax Italiano, en el Monumental.

Domingo 26

13,30: Iquique – U. de Chile, en el “Zorros del Desierto” de Calama.

16,00: Curicó Unido – Palestino, en La Granja.

18,30: U. de Concepción – O’Higgins, en el “Ester Roa”.

Domingo 2 de junio

18,30: U. Católica – U. Española, en San Carlos de Apoquindo.

* Horarios de Magallanes.

POSICIONES

1.- U. Católica 31 puntos.

2.- Colo Colo 25.

3.- U. Española 24.

4.- Audax Italiano 23.

5.- La Calera 22.

6.- O’Higgins 20.

7.- Palestino, Coquimbo, Curicó y Huachipato 18.

11.- Iquique 16.

12.- Everton 12.

13.- U. de Concepción 11.

14.- Antofagasta, U. de Chile y Cobresal 9.

Nota: Está pendiente de la sexta fecha el partido Everton – Cobresal, programado para el domingo 2 de junio a las 13 horas en el Sausalito de Viña del Mar.

GOLEADORES

Con 8: Mauro Quiroga (Curicó).

Con 6: Maximiliano Salas (O’Higgins), Sebastián Varas U. Española), Roberto Gutiérrez (Palestino) e Ignacio Jeraldino (Audax).

FECHA ANTERIOR

Recordemos que en la 13ª fecha se registraron el pasado fin de semana los siguientes resultados:

Palestino 3 – Cobresal 0.

La Calera 1 – U. Española 2.

U. Católica 5 – Antofagasta 1.

U. de Chile – Colo Colo 1.

O’Higgins 2 – Everton 1.

Huachipato 1 – U. de Concepción 0.

Coquimbo 1 – Iquique 1.

Audax Italiano 3 – Curicó 1.