Ubilla suena tras lesión de Zacaría

Jonathan Zacaría arribó ayer a Santiago luego de lesionarse el pasado martes en La Serena durante el primer amistoso de pretemporada.

El carrilero zurdo argentino, quien recién a fines del año pasado superó completamente una doble fractura de tibia y peroné que sufrió en diciembre de 2016, tiene que lidiar ahora con un corte de ligamento cruzado de la rodilla izquierda que lo tendrá seis meses alejado de las canchas.

Incluso, no se descarta que la resonancia magnética, cuyos resultados se confirmarán hoy, arroje también una rotura de menisco medial que podría estirar los plazos. “Todo va a depender de la recuperación y de cómo vamos avanzando en el día a día. Es complicado, tuve que salir de una lesión fea y ahora me toca de vuelta afrontar lo mismo, pero estoy bien mentalmente. Sé que voy a salir adelante, estoy de buen ánimo y eso me ayudará para lo que viene”, comentó Zacaría.

“Están mi familia, mis amigos y los compañeros conmigo y también quiero destacar a los hinchas que apenas se enteraron me enviaron todo su apoyo”, complementó.

Ante la lesión del argentino, no se descarta que la “U” gestione el “retorno” de Sebastián Ubilla, quien quedó libre a fin de año en el cuadro azul y negocia para ir a la MLS de Estados Unidos.

APRONTES

En materia de amistosos, los azules, quienes perdieron el martes 0-2 ante La Serena, jugarán este sábado con Audax Italiano y el miércoles 24 frente a Palestino, ambos encuentros en el CDA a puertas cerradas. Asimismo, se agendó una visita a Lima para enfrentar a Sporting Cristal (club que dirige Mario Salas) el sábado 27 en el marco de la Noche Celeste.

