UC recibe la copa y Quinteros deja en el aire su continuidad

En un vacío San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica recibió ayer la copa que lo acredita como campeón del Torneo Nacional 2019, luego que el pasado viernes se resolviera en el Consejo de Presidentes de la ANFP el cierre de la temporada debido a la imposibilidad de continuar la competencia por razones de seguridad debido al estallido social.

José Pedro Fuenzalida, capitán cruzado, recibió el trofeo junto a todos sus compañeros, vestidos con la indumentaria oficial del club. Luego posaron para la foto oficial junto al cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros.

Es el título número 14 en la historia de la UC y, además, su primer bicampeonato en torneos largos.

El elenco precordillerano fue el más regular del torneo. De hecho, le sacó 13 puntos de ventaja a su escolta Colo Colo cuando aún quedaban seis fechas por disputarse y sólo perdió tres partidos en el año.

CELEBRACION

Como ha sido tradicional cada vez que los cruzados se han quedado con el título, el plantel realizó ayer una actividad en el marco de su programa Católica Social, trasladándose a la comuna de Renca, donde jugadores y cuerpo técnico compartieron con niños y niñas con capacidades especiales.

El encuentro sirvió además para que los franjeados llevaran la copa y así un grupo de hinchas tuvo la oportunidad de festejar junto al bicampeón.

¿DT EN DUDA?

Quinteros habló ayer en conferencia de prensa y no confirmó su continuidad en la banca cruzada. “Aún hay incertidumbre si se podrá jugar el 9 de enero, porque se ha alentado de parte de algunos actores para apoyar la demanda del fútbol y eso me parece erróneo porque debimos haber ayudado a la gente que lo necesita. Ahora no tengo una oferta, pero si llega algo formal de otro club, por supuesto que lo analizaré, lo que no quiere decir que me vaya. Hay un montón de cosas que analizar”, comentó el DT.

“No sabemos si tendremos copas internacionales, si habrá torneo, y eso hace que tengamos muchas dudas. Seguimos trabajando para el futuro, pero no sabemos si ese futuro será realidad. Hasta que no esté todo claro, es todo una incertidumbre”, completó.

En cuando al logro alcanzado con la UC, dijo que “me siento orgulloso de haber conseguido un título más en mi carrera, y agradezco al plantel de jugadores, los grandes gestores de ese logro”.

“Confiábamos que podíamos sacar incluso más puntos de ventaja y esa sensación de no haber seguido sumando, me deja angustiado. Creo que por lo vivido en el país, todo hemos perdido algo”, complementó.