Un DT mexicano y otro argentino se candidatean para la banca alba

La búsqueda del reemplazante de Mario Salas se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para Colo Colo. Tras la negativa de varios entrenadores, vino la paralización del fútbol en casi todo el mundo, que obligó a la dirigencia a poner pausa a las gestiones.

Sin embargo, eso no significa que en Blanco y Negro no evalúen nombres para comenzar negociaciones y en las últimas horas apareció una nueva posibilidad: el entrenador argentino Silvio Rudman, otro nombre trasandino que se suma al de Sergio Batista, quien a priori asoma con algo de ventaja.

En el camino ya han quedado varios, con Luiz Felipe Scolari y José Pekerman entre los más emblemáticos que declinaron ponerse el buzo albo.

Por su parte, el uruguayo Martín Lasarte rechazó en un principio la posibilidad de ser DT de Colo Colo, pero hace algunos días afirmó que ahora sí, tras superar un problema personal, estaría dispuesto a escuchar una propuesta.

DESCONOCIDO

En una entrevista concedida a la Cadena OH! de Santa Fe, el técnico Silvio Rudman confirmó contactos con la dirigencia alba. “Mi representante habló estos días durante la cuarentena con gente de Colo Colo vía Marcelo Espina. También estuvo la chance hace un tiempo de dirigir a Colón porque José Pekerman me recomendó, pero no se dio”, contó el entrenador de 50 años.

Según detalló ADN Deportes, el ex jugador de Independiente, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Veracruz de México y Elche de España, entre otros, está efectivamente en la carpeta de Blanco y Negro y ya habría recibido a un funcionario del club para conversar con su agente.

Como entrenador, Rudman ha hecho la mayor parte de su carrera en el fútbol mexicano, con pasos por Lobos de Buap o equipos de categorías menores, entre ellos, la sub-20 del Pachuca, Alto Rendimiento Tuzo y el Tlaxcala.

Su último club fue el Monagas de Venezuela, del cual salió en diciembre pasado.

“PIOJO” HERRERA

También hizo noticia ayer el entrenador del América de México, Miguel “Piojo” Herrera, quien en diálogo con el medio nacional En Cancha reconoció que le gustaría dirigir a Colo Colo y a la Selección Chilena.

“Hay equipos muy buenos en Chile. Obviamente que si me das a elegir pensaría en el más emblemático, que es Colo Colo. Sabemos que hay clubes especiales en el mundo del fútbol y en la liga chilena Colo Colo es un equipo importante, pero no descartamos ninguna posibilidad, aunque por ahora estoy bien en México”, comentó el DT del ariete nacional Nicolás Castillo.

“Siempre están las puertas abiertas para dirigir en el extranjero. Si bien me siento a gusto en el América, no descarto nada a futuro. ¿La Selección Chilena?… Sí, tuve contactos en su momento. Pero en esa oportunidad mi cláusula de rescisión era alta en el equipo que estaba y no se pudieron hacer cargo de ella, por lo que no pude salir. Obvio que la aceptaría, es una Selección muy interesante de dirigir a nivel mundial, tiene jugadores en toda Europa, y además, otros que han salido del fútbol local con mucha calidad y también en otras ligas”.

LESION DE CASTILLO

En otro plano, Herrera se refirió a la situación de Castillo, a quien le espera una larga recuperación tras pasar en dos ocasiones por el quirófano. “Va bien, nos da mucho gusto cómo ha ido evolucionando. La verdad es que no sabemos cuándo se sumará al equipo. Sabemos que fue muy grave lo que le pasó, es muy difícil su situación, estuvo en riesgo su pierna… Afortunadamente, los médicos hicieron un gran trabajo y ahora está en casa recuperándose, no hay que apurar nada”, finalizó.