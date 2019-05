Una “bolsa de gatos” a sólo 15 días de la Copa América

Reinaldo Rueda entregó la nómina final para Copa América el pasado domingo y en el listado de 23 jugadores no apareció Claudio Bravo. Hasta ahí sonaba al menos entendible considerando que el ex capitán de la “Roja” no juega desde agosto pasado por una rotura de tendón de Aquiles y recién hace poco más de un mes volvió a los entrenamientos en Manchester City.

Se alzaron voces protestando por la ausencia del portero y la experiencia que hubiese aportado aún desde la banca, pero una publicación de El Mercurio a mitad de semana abrió otra arista. Una “bomba”.

“Rueda conversó con Gary Medel, Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Erick Pulgar. Todos le dijeron lo mismo: no quieren a Bravo en la Selección, no vuelve más. Y si vuelve, son varios, al menos 10, los que se van de la selección”, aseguró el medio.

“BORRACHERA”

A juzgar por la publicación, los actuales referentes habrían hecho causa común con Arturo Vidal, pues no olvidan la herida que abrió Carla Pardo, esposa de Bravo, cuando, consumado el fracaso en la pasada eliminatoria mundialista, envió el siguiente mensaje de “apoyo” a su marido a través de Instagram: “Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban…”. Duro y con dedicatoria especial para… Vidal, hoy el nuevo máximo líder del camarín de la “Roja”, más allá de la jineta que porta el “Pitbull”.

BRAVO EN “OFF”

Tras la nota del periódico nacional, la polémica se apagó con bencina cuando el periodista Juan Cristóbal Guarello reveló en radio ADN que tuvo una suerte de diálogo “en off” con Bravo y éste le habría asegurado que en la previa del partido de eliminatorias que perdieron por 0-3 ante Paraguay en el Nacional y que a la postre resultó clave para quedar fuera del Mundial 2018, a lo menos cinco jugadores fueron a un casino, después continuaron “de fiesta” en la casa de uno de ellos “y no llegaron bien”, afirmó el comunicador.

Otra fuente anónima de El Mercurio, supuestamente jugador de la “Roja”, retrucó: “Si (Bravo) contó lo del casino, entonces contemos todo. Si algunos compañeros fueron al casino y después a la casa de uno de los cinco. ¿Cómo supo él?… Lo supo porque fue uno de los que llegó a esa casa. El sexto fue él…”.

ALEXIS y BRAVO

En medio de la polémica, Alexis Sánchez presentó esta semana su película “Mi Amigo Alexis” y -curioso al menos- invitó a la avant premiere sólo a dos seleccionados: Bravo y Marcelo Díaz, otro “cortado” de Rueda por supuesta petición de Vidal, Medel y compañía.

En rigor nadie a acusado públicamente al mediocampista de Racing, pero se rumorea que habría filtrado situaciones de la interna de la “Roja” a amigos periodistas, molesto por los reiterados actos de indisciplina que hace años vienen ocurriendo en la Selección. Un dato no menor: Alexis y el “Chelo” no forman parte de la “bandita”, como Vidal denomina en las redes sociales a su grupo de cercanos. De hecho, el tocopillano fue el único que lamentó la ausencia de Bravo. “Es un pilar importante”, reconoció en la avanti premiere.

ISLA DESMIENTE

Otro que parece abanderizado con Bravo o al menos tomó distancia del supuesto veto al ex capitán es Mauricio Isla. “Señores de Emol dejen de inventar cosas y poner mi nombre en cosas que no son”, aclaró el “Huaso” en Instagram, en medio de su luna de miel tras contraer matrimonio en España. El lateral derecho del Fenerbahçe turco se integrará en las próximas horas a la concentración de la “Roja”.

MEDEL “AL HUESO”

También se pronunció ayer el capitán Gary Medel. Ante el comentario de un seguidor de su cuenta de Instagram pidiéndole que aclare lo que sucede al interior del vestuario del combinado nacional, el futbolista del Besiktas de Turquía replicó: “Nosotros no tenemos la cagada, crack. Son los periodistas. Abrazo”.

De esta manera, Medel apunta a los profesionales de prensa como responsables directos en la filtración de “datos” que habrían de-sestabilizado al equipo a 15 días del inicio de la Copa América que se jugará en Brasil del 14 de junio al 7 de julio y que tendrá a Chile en el grupo “C”, debutando el 17 de junio contra Japón, para luego desafiar a Ecuador (21) y Uruguay (24).

PARTE MEDICO

Una noticia algo más positiva fue la entregada ayer por el cuerpo médico de la “Roja” respecto a la lesión de Sánchez, quien llegó durante la mañana al complejo deportivo “Juan Pinto Durán”, donde ya trabajan 17 de los 23 convocados (Vidal arribó ayer al país, en silencio).

Según publicó la ANFP en su web oficial, el tocopillano presenta un esguince de tobillo derecho grado 2 que se infectó y obligó a un tratamiento basado en antibióticos y curaciones, lo que retrasó su puesta a punto en lo físico. “Actualmente la herida se encuentra en etapa final de cicatrización y el esguince de tobillo con respuesta clínica favorable a la rehabilitación”, apuntó el comunicado.

De acuerdo a lo anterior, Alexis trabajará de manera diferenciada a la espera de una evolución que le permita estar disponible para el debut, algo que aún no se confirma.

“ESTABILIDAD”

En medio de una jornada que comenzó agitada por los rayados que aparecieron ayer en “Pinto Durán” acusando a Rueda de “mata ídolos” y exigiéndole que renuncie, el presidente de la ANFP anunció “medidas” para calmar las aguas.

“La ‘Roja’ debe tener estabilidad y eso parte desde la construcción del cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes”, apuntó Sebastián Moreno. “Por supuesto que vamos a tomar algunas medidas. Hay permanente conversación, comunicación, entre otras cosas…”, añadió.

Acto seguido defendió a Rueda de los cuestionamientos por una supuesta falta de autoridad en el camarín y la ausencia de un estilo futbolístico definido. “Es un entrenador con muchísima experiencia, no vamos a cuestionar las cualidades técnicas que tiene Reinaldo. Fue campeón de la Copa Libertadores de América, ha clasificado a equipos al Mundial. Dudar de su competencia en este momento es algo completamente injustificado, él está tranquilo dirigiendo al equipo”, complementó.

MESURA TOTAL

Aún así, el dirigente no se aventuró a hablar de la posibilidad de obtener el tricampeonato de América. “Somos un equipo competitivo, el actual bicampeón y vamos a competir en Brasil… Estos son momentos de unión y de afiatamiento del equipo, de los hinchas y de todos los que directa o indirectamente participamos de esta actividad. Ese es el llamado”, cerró Moreno, sin referirse a otro tema siempre polémico que deberá afrontar en los próximos días: la negociación con los jugadores por los premios que se repartirán en la Copa.