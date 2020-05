Una decena de positivos por Covid-19 amenaza plan “retorno” del fútbol alemán

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) comunicó ayer que en primera y segunda división de la Bundesliga se registraron diez casos de coronavirus después de que se realizaran 1.724 test entre jugadores, técnicos, fisioterapeutas y otras personas cercanas a los equipos.

El Colonia, de la primera Bundesliga, informó el pasado viernes tres positivos, dos de ellos de jugadores, en la primera serie de test realizados, no obstante, luego no se informó cuáles son los clubes afectados por los otros siete casos.

Según informaciones recabadas por la revista Kicker, no hubo positivos en los planteles de Bayern Munich, Wolfsburgo, Hoffenheim, Maguncia, Fortuna Düsseldorf y Paderborn. Con ello, se especula que al menos 14 de los 18 clubes de la primera categoría no habrían registrado positivos en la primera serie de test.

Los planes para reanudar la Bundesliga contemplan dos series de test por semana y, en caso de que se detecten contagiados, las personas afectadas son enviadas a cuarentena.

Otro de los pilares del plan es un aislamiento de los equipos en concentraciones en hoteles bajo condiciones de cuarentena a partir del momento en que reanuden los entrenamientos en grupos.

DECISION

Mientras tanto, el fútbol alemán se encuentra a la espera del pronunciamiento del poder político, que anunció para mañana un pronunciamiento oficial respecto a la posibilidad de reanudar los campeonatos a mediados de mayo.

Oficialmente, la DFL celebró los resultados de los 1.724 test efectuados a los 36 clubes de primera y segunda división, comentando en un comunicado que “alcanzaron su objetivo: garantizar la seguridad y proteger todo lo bien posible a los jugadores antes de una infección en el entrenamiento o un partido”.

Mañana, la canciller Angela Merkel y los presidentes de los Länder (estados regionales) deben hablar por videoconferencia y dar un eventual visto bueno a la reanudación de la competición, siempre con partidos a puertas cerradas.

En principio, todo parece preparado para que así sea, pues el pasado domingo el ministro del Interior, Horst Seehofer, disparó el optimismo de los hinchas y los clubes al declarar que el calendario de retorno al fútbol propuesto por la DFL es “plausible”.

FUTBOLISTA SUSPENDIDO

Cabe mencionar que el club Hertha Berlín suspendió al futbolista Salomon Kalou por comportamiento indebido mientras se realizaban los test de coronavirus.

El cuadro capitalino comunicó su decisión a raíz del revuelo causado por el video que subió el jugador en internet, donde se le ve rompiendo el protocolo sanitario al saludar a sus colegas con un apretón de manos en el camarín durante los test.

“Salomon Kalou ha vulnerado las reglas de los vestuarios y su comportamiento no es adecuado ni con las medidas adoptadas ni con las normas del club”, apuntó Hertha Berlín en un comunicado.

Relacionado