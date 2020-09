Una definición “encendida” de la Turismo Carretera en Cabo Negro

Como es conocido, en esta época de cuarentena no hay ningún tipo de actividad deportiva lo que nos permite revisar tiempos pasados para recordar momentos que de alguna u otra forma fueron fortaleciendo y ayudando a la práctica de los distintos deportes con los que convivíamos a diario en tiempo de normalidad.

Los archivos de La Prensa Austral están ricos en eventos, acontecimientos e historia del deporte regional, muchos de ellos ya olvidados y en este caso particular nos abocaremos una vez más al automovilismo, que siempre les interesa recordar a los fanáticos que ya “pintan” canas o conocer para quienes son más jóvenes.

Nos trasladamos a diciembre de 1983, con el asfalto del autódromo de Cabo Negro recién inaugurado, para conocer detalles de lo que fue el cierre del Campeonato de Automovilismo de Punta Arenas, con la disputa de la décima y última fecha.

Medio centenar de máquinas animó el espectáculo distribuidas en siete categorías, reunidas bajo un muy buen marco de público en una jornada, que no tuvo exenta de polémica, donde lo más atractivo fue la definición de la Turismo Carretera 5.000 c.c., en la que disputaban el título Alejandro “Rancho” Pérez y corredor de Río Gallegos Juan Carlos Riques.

RECLAMO

La nota publicada en nuestro diario señalaba que en la primera manga Riques terminó segundo acusando a “Rancho” Pérez que lo tocó más de tres veces.

En su reclamo, Riques argumentaba que “primero fue en la curva del estrecho y después en la laguna. No aceptaré esta situación. No es la primera vez que ocurre. Ya en la tercera fecha castigaron a ‘Rancho’ por haber cometido la misma falta en contra de otro piloto”, amenazando incluso el argentino con retirarse de la prueba y no largar en la segunda batería.

Por su parte, igual que el cantante mexicano Pedro Fernández, Alejandro Pérez alegó inocencia “Yo no fui. No hubo topón. No es efectivo, la carrera fue normal”, declaraciones que entregó en parque cerrado con un ambiente bastante tenso por lo acontecido.

Juan José Salas, quien era el presidente de la Araad y comisario deportivo de la prueba, no quiso “cortar el queque” y adoptó una decisión “salomónica”: “debemos revisar el video de la carrera. No podemos tomar ninguna medida en contra de algún piloto sin antes tener la certeza de la supuesta falta cometida”.

Tras ello, la expectación del público fue creciendo a medida que se acercaba la hora para largar la segunda manga, con comentarios entre la gente de que “aquí puede pasar cualquier cosa”.

DEFINICION

Llegó el momento en el que ambos pilotos ubicaron sus máquinas en el punto que les correspondía en la grilla de partida y finalmente “la sangre no llegó al río”, ganando la carrera y titulándose campeón el corredor argentino luego de que la máquina de “Rancho” presentó problemas con el embrague cuando se disputaba el séptimo giro de la etapa.

Todo concluyó como caballeros, con un gran abrazo entre ambos corredores después de la carrera en boxes, apoyados también por el público que de pie aplaudió a ambos deportistas y sobre el incidente de la primera manga, gracias al resultado final, nadie más se acordó y se olvidaron los malos ratos, pero lo historia no terminó ahí.

Juan José Salas señalaba al final de la jornada que “hasta el momento no existe ningún cambio con respecto a los resultados extraoficiales. La comisión técnica, a cargo de Leopoldo Turina, trabajará hasta la madrugada. Sólo el lunes se conocerá la determinación final”.

Pero la comisión técnica emitió un informe lapidario donde se indicaba que el auto de Riques estaba fuera de reglamento “por tener el cigüeñal con suplementos de contrapeso adicionales artesanales, bielas de servicio pesado de aleación especial de formas diversas y pistones rebajados en la falda llegando su rebaje hasta la parte próxima del pasador”.

A pesar del informe, la Araad no descalificó al corredor argentino, señalando su presidente que “los antecedentes entregados por la comisión técnica no fueron encontrados descalificatorios por parte de la directiva que tiene todas las atribuciones para ratificar o modificar el informe de la comisión”.

RENUNCIAS

De inmediato se calentaron los ánimos y se generó la polémica, partiendo con la renuncia completa de la comisión técnica integrada por Leopoldo Turina, Santiago Masle y Vicente Fernández.

Pero eso no fue todo ya que en el Sokol, club al que pertenecía “Rancho” Pérez, se mostraron asombrados por la determinación de la Araad y apelaron a la resolución.

“Estamos sorprendidos con la decisión de la directiva del automovilismo. Nunca habían modificado una determinación de la comisión técnica. Personalmente no entiendo la contradicción. Apelaremos a Santiago y ellos tendrán la opinión determinante”, comentaba Alejandro Pérez.

Jorge “Coco” Cvitanic, como vicepresidente del Sokol, argumentaba que “nosotros consideramos que la situación es anormal y debe ser estudiada por la Federación. Enviaremos todos los antecedentes y el organismo nacional deberá resolver al respecto. No deseamos hacer polémica. Seguiremos los conductos regulares”.

Por su parte, Ramón Jacob, como presidente del Club de Volantes, le entregaba un respaldo a su piloto Juan Carlos Riques señalando que “el vehículo de Juan Carlos no estaba fuera de reglamento y como club apoyamos a nuestro piloto porque no existía ningún factor anormal”.

“La comisión técnica no tuvo pruebas para argumentar su punto de vista. Nunca mostraron el cuerpo del delito. No tomaron las medidas del motor. Nosotros entregamos nuestro respaldo a la Asociación, cualquiera hubiese sido su veredicto”.

DAMAS APOYANDO

Las damas también en su oportunidad entregaron su opinión a través de Diana Abu Gosch, quien era la presidenta del comité de damas del Volantes, “la asociación actuó con justicia. Nosotros les dimos carta blanca a la institución para que decidiera y resolviera lo mejor”.

“La asociación actuó con absoluto criterio. Toda la directiva estuvo de acuerdo. Todos entregaron su respaldo a Juan Carlos Riques. Por otra parte los clubes dijeron que acatarían el fallo y así ha ocurrido. Es lo correcto”, concluyó la dirigente.

Finalmente el Sokol envió todos los antecedentes de la apelación a la Fadech la que, luego de tres meses y tras estudiar todos los documentos recolectados, determinó finalmente que la máquina de Juan Carlos Riques no estaba dentro del reglamento por no tener un motor original de fábrica, por lo que finalmente la Araad tuvo que descalificar al piloto argentino, entregándole el título a Alejandro “Rancho” Pérez.

Luego, en más de alguna oportunidad, se volvieron a encontrar en una pista de carrera Pérez y Riques, quienes en la actualidad son grandes amigos, demostrando ambos su calidad conductiva y no repitiéndose este tipo de incidente que produjo en su oportunidad un quiebre importante en el automovilismo local.