Una “lluvia” de críticas a Tobar

El árbitro chileno Roberto Tobar fue duramente criticado por los medios de prensa internacionales tras su desempeño en la finalísima de Copa América.

Donde más dardos recibió fue en Argentina. Los trasandinos todavía se sienten perjudicados por lo que pasó en semifinales con la “Verdeamarelha”, cuando dos supuestos penales quedaron sin sanción y ni siquiera fueron revisados por el Var.

“La frutilla del postre”, tituló ayer Olé. “La jugada que definió esta Copa América es un símbolo de lo que fue el torneo: no hubo infracción a Everton en el penal que cobró el juez Tobar y que Richarlison transformó en el 3-1 final”, añadió el medio bonaerense en su página.

Por la misma acción, en DirecTV Sports dijeron que fue un «escandaloso penal», mientras que el periodista de Clarín y Fox, Daniel Avellaneda, también disparó en su cuenta de Twitter: “No se ve penal de Zambrano sobre Everton. Chequea ‘ToVar’ y cobra igualmente penal (…) Arruinaron el Var. Hay que ser burros, eh”, publicó.

“ATENTADO”

Siguiendo en la misma línea, el comentarista de Fox Sports, Daniel Arcucci, analizó al chileno. “Tobar tuvo la oportunidad de subsanar su error; no lo hizo. La Copa América tenía la oportunidad de terminar mejor; pero no. El arbitraje sudamericano es un atentado contra el Var. Un atentado suicida”, escribió.

El otrora campeón del mundo argentino Mario Kempes fue aún más duro. “Si las declaraciones de Messi me habían sabido muy buenas, ahora estoy en un 150% de acuerdo con lo que dijo. Ha sido un robo, el mismo penal que le han cobrado a Brasil fue el que le hicieron a Otamendi y no fueron al Var. Messi tiene mucha razón en lo que dijo, estoy muy de acuerdo y hay que seguir investigando por qué Brasil es campeón de la Copa América”, disparó el comentarista de ESPN.

EN EUROPA

Desde España también llegaron cuestionamientos. El popular diario Marca apuntó: “Otro mal árbitro en una Copa América que pasará más a la historia por las decisiones arbitrales y el Var que por cualquier otra cosa. El chileno expulsó a Gabriel Jesús de mala manera, sacándole una amarilla que no mereció. Menos mal que pitó el primer penalti que vio, aunque desde el Var le invitasen a verlo para no verlo… Luego también confirmó el que señaló cerca del final. No estaría esto armado para Brasil por mucho que diga Messi, pero sí mal armado desde el silbato”.