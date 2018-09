US Open: Djokovic campeón

Novak Djokovic (6° ATP) lució su mejor nivel y se llevó el título del US Open al derrotar al argentino Juan Martín Del Potro (3°) con parciales de 6-3, 7-6 (4) y 6-3 en tres horas y 19 minutos de juego.

Con esta nueva corona, “Nole” conquistó su decimocuarto título de Grand Slam, igualando la marca de coronas que ostenta el estadounidense Pete Sampras. Además, quedó a tres de empatar al español Rafael Nadal y a seis de Roger Federer.

Ayer el europeo dominó de principio a fin. En el primer set consiguió el quiebre en el octavo game y terminó llevándose el parcial con un nivel superlativo. En la segunda manga, Del Potro forzó a un espectacular “tie break” en el que el ex número uno del mundo mostró toda su categoría para ganarlo. Ya en la manga definitiva, el último ganador de Wimbledon siguió jugando increíble y le dio muy pocas opciones a un trasandino incapaz de sobreponerse a la regularidad del serbio.

Así, “Nole” se lleva su segundo Grand Slam consecutivo, después de ganar el pasado mes de julio en el césped londinense.

WILLIAMS NO FUE SERENA

Tras su día de furia en la final femenina del US Open, la tenista estadounidense Serena Williams (36 años) fue multada por cometer tres infracciones ante la promesa japonesa Naomi Osaka (20 años), merecida campeona en la jornada sabatina luego de imponerse con autoridad por 6-2 y 6-4.

Después de su escandalosa reacción en Nueva York, tendrá que pagar 17 mil dólares por coaching (recibió instrucciones de su entrenador), rompimiento de raqueta y abuso verbal.

Recordemos que una de las tantas cosas que hizo la menor de las Williams fue decirle al juez de silla portugués Carlos Ramos: “Eres un ladrón y un mentiroso. Me has robado un punto, no he hecho trampas en mi vida. Tengo una hija y sé lo que es dar el ejemplo. Me debes una disculpa”.

Post partido, Williams, además, acusó de “sexista” al juez de silla. “He visto a otros hombres decir cosas peores y no los sancionan. Por eso defiendo los derechos de las mujeres y la igualdad en todo tipo de cosas”, dijo la estadounidense, tratando de justificar su desmedida reacción.