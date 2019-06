Valdivia le da la espalda a Bravo

El “Mago” confirmó que el quiebre en el camarín de la “Roja” fue real y lo provocó la esposa del portero con sus publicaciones en redes sociales. “Si mi mujer se hubiese mandado un ‘condoro’, saldría a decir que no estoy de acuerdo con ella en lugar de quedarme callado…”, aseguró.

Poco a poco se confirma que el quiebre del camarín de la “Roja” no era un invento de los periodistas, como varios seleccionados lo aseguraron en su momento.

Ayer, Jorge Valdivia sacó la voz en diálogo con Fox Sports Radio para apoyar públicamente la decisión del técnico Reinaldo Rueda al dejar fuera de convocatoria a Claudio Bravo y Marcelo Díaz.

El “Mago”, quien tampoco fue considerado para la Copa América de Brasil 2019, se cuadró con Arturo Vidal en el conflicto con Bravo, que tuvo su origen cuando la esposa del meta aseguró que Chile no clasificó al Mundial de Rusia 2018 por actos de indisciplina de algunos jugadores. Un dardo directo al “Rey Arturo”.

DURA CRITICA

Valdivia entró al área y criticó derechamente la actitud del arquero tras el conflicto generado por el mensaje de su cónyuge Carla Pardo en redes sociales. “(Claudio) podría haberlo hablado antes y resuelto antes. Esto no lo generó un dirigente o un jugador, lo generó un comentario en una red social sobre que mientras algunos lloraban los otros andaban carreteando. Si yo fuera Claudio Bravo, tomo el micrófono y digo que no pienso lo mismo que mi señora… Si mi mujer se hubiese mandado un ‘condoro’, saldría a decir que no estoy de acuerdo con ella, en lugar de quedarme callado. Pero quedándose en silencio generó un quiebre en el camarín”, opinó.

Según Valdivia, “los problemas de la Selección no se debieron arreglar hace seis meses sino que inmediatamente a la otra semana de la eliminación, pero no se hizo. Y Rueda trató de solucionarlo al llamar a Bravo, pero él se restó”.

¿VETO DE VIDAL?

“El hincha dice ‘Vidal es cabrón y no llamó a Bravo’. Pero pasan otras cosas. Al jugador le gusta estar en un ambiente tranquilo, y si Rueda llamaba a Claudio (Bravo) podía generar un conflicto interno porque no se resolvió el tema antes. Pero decir que Gary o Arturo decidieron, es muy diferente, es un total desconocimiento y una irresponsabilidad”, añadió Valdivia.

Puso como ejemplo que “cuando llegué a Colo Colo le preguntaron a los jugadores de más experiencia por la llegada de uno y otro jugador que pudiera generar conflicto. Eso existe en el fútbol…”, se sinceró el enganche albo, agregando que seguramente el DT de la “Roja” también lo hizo.

SOLO FUTBOL

A juicio del “Mago”, Chile no fracasó camino a Rusia por indisciplina, sino por razones futbolísticas.

“Ella (la esposa de Bravo) atribuye la eliminación a temas de indisciplina, pero nosotros quedamos fuera por algo futbolístico. Quedaban 12 puntos y necesitábamos 4… Yo creo que los jugadores llegaron cansados de una Copa Confederaciones que fue extraordinaria. Creo que se trató de cosas puntuales de los partidos. No se trató de que Gary Medel jugó menos por una indisciplina o que Vidal jugó mal por algo así”, complementó.

EL CASO DIAZ

Finalmente, Valdivia se refirió a la marginación de Marcelo Díaz, otro que supuestamente fue “vetado” por Vidal debido a supuestas filtraciones desde el camarín. “Es un gran jugador, pero yo lo pongo en la balanza con (Erick) Pulgar y creo que hoy por cualidades le aporta más a la Selección. El entrenador, además, ve el camarín y selecciones al que le puede generar un conflicto menos… Es Copa América y ya no hay pisos para errores”, cerró.