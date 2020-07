Valdivia: “Me gustaría retirarme en Colo Colo”

“Si me llaman volvería sin problemas, pero no ha pasado. Yo no tengo mayores trabas por así decirlo para volver… Me gustaría retirarme en Colo Colo, lógico”, comentó Jorge Valdivia en entrevista concedida a Canal 13.

El “Mago”, hoy en el Mazatlán (ex Morelia) de la primera división mexicana, también comentó que el plantel albo que llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018 debió haber tenido otra oportunidad.

“Me hubiese gustado jugar otra Copa Libertadores con el grupo que tenía Colo Colo en ese momento, cuando quedamos eliminados ante Palmeiras. Siento que era un equipazo con grandes jugadores y grandes compañeros”, manifestó.

“Nos faltó reforzarnos un poco más para poder haber jugado una nueva Copa Libertadores y mantener la base, que era muy buena. Al final, (los personeros de Blanco y Negro) hicieron todo lo contrario, nos empezaron a sacar poco a poco”, añadió Valdivia.

BIELSA

También tuvo palabras para Marcelo Bielsa. “Muchos lo extrañan. Aunque a algunos les duela y les arda, a Bielsa lo quieren porque no vendía humo. Yo tuve grandes entrenadores, otros muy malos, y la verdad siento que él marcó un antes y un después en la Selección, cambió el chip con fundamentos deportivos, tácticos, cosa que ningún entrenador había dado”, enfatizó.