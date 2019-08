Valencia es la obsesión de Colo Colo y habría acuerdo con Botafogo

Este jueves se cierra el mercado de pases del fútbol chileno y Colo Colo parece decidido a dar un gran golpe con el fichaje del enganche nacional Leonardo Valencia.

Botafogo de Brasil habría dado vía libre a la partida del volante de 28 años, quien no ha sido mayormente considerado por el entrenador Eduardo Barroca. Esta inactividad tiene intranquilo a Valencia, quien hasta hace poco era pretendido por Universidad de Chile, club al que ya defendió en dos períodos: 2009-2011 (sin continuidad) y 2015-2016 (con protagonismo).

“UN GESTO”

El mediocampista formado en la tienda azul busca una salida conveniente y por ahora la piedra tope es su alto salario. “En Macul le ofrecen un atractivo contrato de dos años y medio, pero están a la espera de un gesto del delantero en sus pretensiones, tomando en cuenta que sólo existe plazo hasta este jueves para poder contratar jugadores”, comentó ayer el portal de radio Cooperativa.

“La posible llegada de Valencia se espera sea un gran aporte en el ataque de los albos, que apenas han convertido un gol en los cuatro partidos que han disputado en este segundo semestre en el Campeonato Nacional”, complementó la página de la emisora.

ACUERDO

Por su lado, el portal dalealbo.cl, que sigue el día a día del cuadro “popular”, posteó ayer que “Colo Colo logró acuerdo con Botafogo para contar con ‘Leo’ Valencia y sólo resta negociar detalles con el jugador…”.

En un tono más mesurado, la página agregó que “en Blanco y Negro tienen como objetivo obtener un cupo directo a la Copa Libertadores 2020 y no quieren poner en riesgo la posibilidad, por lo que ya contrataron a Iván Rossi para el puesto de contención y ahora van por un mediocampista más ofensivo”.

“Por ahora Leonardo Valencia corre con ventaja para ser el refuerzo, pero, tras lograr acuerdo con Botafogo, aún no logran ponerse de acuerdo en los años de contrato”, complementó.

“De no prosperar las negociaciones con Valencia, tendrán que activar la opción de Bryan Rabello, quien fue ofrecido a Blanco y Negro. Aníbal Mosa (presidente de ByN) se guarda un tercer nombre, que aún no se filtra y que podría ser un refuerzo sorpresa, en caso de que se frustren las negociaciones con los nombres conocidos”, cerró dalealbo.cl.

APELACION

Mientras tanto, Colo Colo oficializó la apelación para reducir el castigo a Jorge Valdivia, sancionado con cuatro partidos tras los insultos de grueso calibre que profirió contra el árbitro Angelo Hermosilla en el partido ante O’Higgins por la 17ª jornada del Campeonato Nacional.

En un plazo de cinco días, la segunda sala del Tribunal de Penalidades de la ANFP analizará la apelación y citará a una audiencia donde los abogados albos presentar los argumentos del recurso.

Colo Colo busca reducir el castigo y la segunda sala tiene la facultad de hacerlo, pero también puede confirmar la sanción o incluso aumentarla.

DISCULPAS DE

INSAURRALDE

Siempre en torno a Colo Colo, revuelo causaron en las redes sociales los insultos del central Juan Manuel Insaurralde a Sebastián Salinas, canchero del estadio Monumental, antes del inicio del segundo tiempo, el pasado viernes ante Unión Española.

“Ese hijo de mil putas que moje la cancha, mojá la cancha la concha de tu madre…”, fue parte de la agresiva “solicitud” que le hizo el zaguero argentino al funcionario y que fue captada por el CDF, desatando de inmediato las críticas de los “cibernautas”, quienes en su mayoría reaccionaron indignados contra el jugador.

“Profe, yo mojé el pasto”, fue la explicación de Salinas al técnico Mario Salas en la banca. “Tranquilo”, respondió el DT.

Ayer, el “Chaco” tuvo que dar explicaciones en un video publicado en el canal de You Tube de Colo Colo. “Quiero pedir disculpas públicas a él, a su familia y sus seres queridos. Es difícil explicar esto porque en el partido uno está a mil pulsaciones. Estás concentrado y no mides las palabras. Pero lo acontecido no estuvo bien. Esa puteada estuvo de más”, expresó Insaurralde acompañado del propio afectado, dando por cerrado el tema.

¿QUÉ PASA

CON MORALES?

En otro plano, inquietud existe entre los hinchas albos por la situación del delantero juvenil Iván Morales, quien no está siendo considerado por Mario Salas.

Se habló de indisciplina, de problemas con el DT, pero en definitiva el representante del jugador, Juan Cruz Oller, explicó ayer cuál es el problema.

“Iván no es extremo. Es un delantero de área, no lo saquemos a la punta. Se lo he planteado a Marcelo (Espina, gerente deportivo) y al presidente (Aníbal Mosa)”, aseguró en conversación con ADN.

“El chico no está cómodo en esa posición. Obviamente no va a tener rendimiento porque lo están experimentando ahí…. El ya ha dicho que prefiere jugar por dentro. Lo ha dicho mil veces”, agregó.

Cruz Oller, quien viajó desde España a Chile para analizar el presente de Morales, reveló que conversó con Espina por las ausencias del joven futbolista en las últimas citaciones. “Me dijo que era sólo decisión técnica”, apuntó el agente.

MODIFICAN

HORARIOS

En lo estrictamente futbolístico, de cara a la 19ª fecha del Campeonato Nacional que se jugará este fin de semana, la ANFP modificó el horario del encuentro que este sábado animarán Palestino y Colo Colo en el estadio Municipal de La Cisterna.

El encuentro fue retrasado media hora y en definitiva se disputará a partir de las 16,30 (de Magallanes) y lo mismo ocurrió con los partidos Everton – Coquimbo y Curicó – Audax Italiano, reagendados para las 19,00 y 21,30 horas, respectivamente, en la misma jornada.