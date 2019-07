Colo Colo presentó ayer su nueva indumentaria con la marca Umbro. La jornada tuvo como uno de los emblemáticos al capitán albo Esteban Paredes, quien hace un tiempo anunció con bombos y platillos que este fin de año dirá adiós al fútbol activo, todo esto en medio del récord que busca alcanzar como máximo goleador histórico del fútbol chileno.

“Visogol” registra a la fecha 213 dianas y está a dos tantos de alcanzar al recordado Francisco “Chamaco” Valdés, una cifra que lo tiene motivado para el segundo semestre.

Es que el receso por la Copa América le vino muy bien al ariete, pues dejó atrás sus problemas físicos y promete volver con todo cuando se reanude el Campeonato Nacional el fin de semana del 26 al 28 de julio.

¿VOLTERETA?

Incluso, tiene una motivación adicional, pues, si llega a superar la marca de “Chamaco”, iría con todo por el registro de Carlos Caszely. El “Rey del metro cuadrado” ostenta la cifra de 208 goles con la camiseta de Colo Colo y Paredes ya va en 192.

“Hay mucha gente que me dice que no me retire… Mis hijos también. No depende de mí. Depende de Colo Colo… Si estoy cerca, lo tendría que pensar muy bien. Yo tomé la decisión. Pero vamos a ver a fin de año…”, comentó ayer Paredes a Fox Sports, dejando abierta la puerta a echar pie atrás en su decisión del retiro.

Mientras tanto, el goleador albo, quien cumplirá 39 años el 1 de agosto, continúa su puesta a punto física y futbolística. A priori no está considerado para los partidos ante Barnechea por los octavos de final de Copa Chile, al menos para la ida que se jugará este domingo en el Monumental (21 horas de Magallanes).

FERNANDEZ

DESCARTADO

En otro tema, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó ayer que Matías Fernández no está en los planes de Colo Colo para el segundo semestre.

“La planificación del año debe estar por encima de las individualidades. Nadie desconoce lo que es Matías como persona y como deportista, y esta será siempre su casa, pero nosotros tenemos un plantel conformado”, argumentó el mandamás albo.

“Lo que puedo decir es que en el club hay una política con Marcelo (Espina, director deportivo) y dentro de eso, un plan para los juveniles”, añadió.

Mosa confirmó también que la partida de Esteban Pavez al fútbol árabe se cerró la noche del miércoles “y hasta el momento, con el entrenador, no hemos hablado de incorporaciones”.

“Tendremos que hablar con Mario (Salas, el técnico) a ver si es necesario o no incorporar a un futbolista para cubrir el puesto de Esteban. Veremos cómo suceden los hechos de cara a segundo semestre”, complementó.

En la misma línea, Espina comentó que “armamos un plantel para toda la temporada y estamos contentos con el equipo”.

Sobre el “no” al retorno de Fernández y la posibilidad de sumar un refuerzo para cubrir la partida de Pavez, apuntó: “A Matías le tengo un cariño enorme, fuimos compañeros, lo pude dirigir, pero independiente de eso, como club tenemos una política deportiva a desarrollar. Esto no implica que no incorporemos a un futbolista de aquí al cierre del libro de pases”.

CASO GAETE

El caso del futbolista Juan Carlos Gaete fue otro tema que abordó Espina ayer en la presentación de la nueva indumentaria, anunciando que se acordó la venta de un porcentaje del pase a Cobresal, club que ya era dueño de la mitad de la carta y que en definitiva tiene ahora el 85% de los derechos del jugador, mientras ByN se quedó sólo con el 15%.

El díscolo delantero nacional de 23 años llegó como gran “proyecto” a Colo Colo a fines de 2018, pero inexplicablemente se ausentó de la pretemporada alba, lo que generó un conflicto y terminó siendo enviado a préstamo a Santa Cruz de la Primera “B”. Ahí también vivió una problemática situación hace algunos días luego de no presentarse durante una semana a las prácticas. Ahora retorna a Cobresal.