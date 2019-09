La “cuenta de ahorro” de la primera rueda le ha servido a Colo Colo para mantenerse segundo, aunque a lejanos 13 puntos del líder Universidad Católica en el Campeonato Nacional.

Esa distancia con el puntero, en gran medida, se debe al muy discreto segundo semestre que está cumpliendo el equipo de Mario Salas, por lo que hoy el entrenador es foco de los duros cuestionamientos de la hinchada alba.

“Estamos muy firmes. Convencidos de lo que estamos haciendo. Vemos cosas muy positivas y tenemos mucha confianza. Entendemos que el partido del domingo no fue bueno (derrota 0-2 con Cobresal en el Monumental), pero estamos optimistas…”, comentó ayer el entrenador en conferencia de prensa.

SEGURIDAD

Aseguró que “no tengo temor (a que le vaya mal en Colo Colo), mis temores no pasan por eso. Yo estoy seguro de que me va a ir bien, muy bien… Ni siquiera me lo planteo”.

De paso, destacó el respaldo de Blanco y Negro. “Se agradece por lo que se está generando en el ambiente. Es un golpe de apoyo a nuestra gestión. Ellos están viendo cosas que por lo general la gente no ve, que es la forma como trabajamos nosotros”, enfatizó.

El cuadro albo recibirá mañana a Everton en el Monumental (18,30 horas, de Magallanes) por la ida de cuartos de final de la Copa Chile.