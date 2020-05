Vettel confirma su salida de Ferrari

Tal como se especulaba, la escudería Ferrari y el alemán Sebastian Vettel decidieron no extender el contrato que finaliza al cierre de la temporada de Fórmula Uno.

“Mi relación con la escudería Ferrari terminará al final de 2020. Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía… El equipo y yo nos hemos dado cuenta que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada y los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. No creo que sea la forma de tomar ciertas decisiones y nunca lo será”, explicó el piloto.

PRIORIDADES

“Lo que ha sucedido en estos últimos meses nos ha llevado a muchos de nosotros a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades reales en la vida. Uno necesita usar la imaginación y adoptar un nuevo enfoque cuando las situaciones cambian. Me tomaré el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que realmente importa cuando se trata de mi futuro”, agregó Vettel.

“Ferrari ocupa un lugar especial en la Fórmula Uno y espero que obtenga todo el éxito que se merece, por eso quiero agradecer a toda la familia Ferrari y sobre todo a sus seguidores en todo el mundo, el apoyo que me han brindado a lo largo de los años. Mi objetivo es terminar la temporada con Ferrari con la esperanza de compartir algunos buenos momentos, para añadir a todos los que hemos disfrutado hasta ahora”, destacó el piloto alemán.

Por su parte, Ferrari apuntó que la partida de Vettel “es una decisión conjunta en la que ambas partes consideran que es lo mejor”.

“No fue una decisión fácil de alcanzar, dado el valor de Sebastian como piloto y persona y no hubo una razón específica que condujera a esta decisión, salvo por el hecho de que ambos tomen caminos separados para alcanzar sus respectivos objetivos”, explicó Mattia Binotto, director gerente de Gestione Sportiva y director del equipo.

LOS QUE SUENAN

El nombre que suena con más fuerza para reemplazar a Vettel es el español de McLaren, Carlos Sainz. El piloto de 25 años hace rato viene siendo mencionado como su sucesor. “Las opciones de Sainz para recalar en Maranello han crecido de forma exponencial en las últimas semanas”, especuló el diario Marca.

Sin embargo, el hispano no sería el único candidato. También aparecen como opciones el australiano Daniel Ricciardo (Renault) y el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).