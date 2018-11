Vidal: “Al comienzo fue duro…”

Tras el empate de Barcelona e Inter en Milán (1-1), Arturo Vidal manifestó su alegría por la clasificación a octavos de final de la Champions League y aseguró sentirse “confiado” debido a los elogios por el buen nivel que ha mostrado en los últimos partidos, pese a que aún no goza de titularidad garantizada y sigue siendo alternativa al brasileño Arthur.

“Lo importante era clasificar. Me he sentido bien y con mucha confianza. Al comienzo fue duro, por la lesión, pero ahora estoy al cien por ciento. Estoy como en familia”, comentó en la zona mixta del estadio “Giuseppe Meazza”.

Respecto a las positivas palabras del técnico Ernesto Valverde, el volante nacional fue escueto: “Cuando entro, me dice que apoye al equipo. Hacer lo que he hecho siempre desde que llegué a Europa, así que no es sorpresa”.

SELECCIÓN

Vidal también se refirió a la “Fecha Fifa” y los amistosos de la “Roja” contra Costa Rica y Honduras en suelo nacional, el viernes 16 y martes 20 respectivamente, en Rancagua y Temuco.

“Aún no lo sé, espero que me llamen… Quiero ir, sólo queda esperar lo que decida el ‘míster’ (Reinaldo Rueda) y feliz de estar con la Selección”, cerró.

El próximo desafío de Barcelona será este domingo 11 ante Betis por la Liga Española.