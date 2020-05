Vidal: “Aproveché al máximo la cuarentena”

Arturo Vidal comentó ayer su presente en medio del regreso a las prácticas en Barcelona y aseguró que siente que aprovechó de gran manera la cuarentena que vivió en España a causa de la pandemia de coronavirus.

“He tenido tiempo para prepararme bien. Desde que empecé mi carrera nunca tuve tanto tiempo para entrenar tanto y ahora lo aproveché al máximo. Afortunadamente ya estamos en un momento de salir a entrenar, que es lo que esperábamos”, dijo el volante en diálogo con el programa Bienvenidos de Canal 13.

En relación al regreso a las prácticas, Vidal contó que “ha sido difícil. Ya son casi dos meses encerrado. Es complicado, pero la circunstancia lo ameritaba. Sí me he entrenado mucho, porque ahora viene la parte final del torneo, en la que hay que ganar los títulos”.

Vidal también comentó la campaña que realizaron junto a Gary Medel en beneficio de la Cruz Roja: “Es algo que iniciamos con Gary para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Lo importante es aportar un granito de arena”.

IMAGENES

Tras dejar atrás el confinamiento, Vidal expresó en redes sociales su felicidad por volver a las prácticas y subió dos fotos en las instalaciones de la Ciudad Deportiva “Joan Gamper”.

“Por fin estamos volviendo a la normalidad, esperamos avanzar y que pronto podamos una vez más disfrutar de lo que más nos gusta”, escribió el volante junto a emoticones que reflejaban su felicidad.

El elenco catalán volvió este viernes a los entrenamientos individuales a la espera de comenzar con las prácticas grupales y el posterior retorno a la actividad en fecha aún no determinada.

Mientras tanto, el diario catalán Mundo Deportivo aclaró que al Barcelona no han llegado ofertas por Vidal. “El chileno, quien como ha demostrado en sus redes sociales está físicamente a tope, viene siendo vinculado a muchos equipos. Y no dudamos de que él tenga muchas ofertas. El problema es que al Barcelona, formalmente, no ha llegado ninguna”, aclaró el medio.

Agregó que el “King” sería candidato a moneda de cambio junto al brasileño Arthur Melo o el croata Ivan Rakitic para el arribo del bosnio Miralem Pjanic desde la Juventus.