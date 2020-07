Vidal cometió un penal y recibe críticas

Barcelona volvió a tropezar de cara a la lucha por el título. El cuadro catalán, con Arturo Vidal como titular, igualó nuevamente 2-2 ante Atlético Madrid, ahora como local, por la fecha 33 de la Liga Española y le facilitó las cosas al líder Real Madrid.

Después del 2-2 con Celta, el de ayer era un partido clave para el elenco que dirige Quique Setién, ante un rival siempre complicado. Todo parecía bien encaminado, pues Diego Costa anotó en contra tras un tiro de esquina de Lionel Messi en el minuto 11.

La respuesta, sin embargo, no tardó en llegar y tuvo como protagonista a Arturo Vidal, quien provocó un penal. Costa fue el encargado de ejecutar el lanzamiento, pero el portero Marc-André Ter Stegen lo atajó, aunque esto no valió de nada, pues el árbitro obligó a repetir el disparo. Saúl Ñíguez tomó el balón esta vez y no falló para el 1-1 a los 19’.

GOL 700 DE MESSI

Los catalanes lograron el 2-1 en el segundo tiempo gracias a un penal ejecutado por Lionel Messi a los 50’, tanto que fue el número 700 en la carrera del astro argentino.

Pero el Camp Nou, sin público por el coronavirus, fue mudo testigo de otro gol de Saúl Ñíguez, quien repitió la dosis a los 62’ desde los 12 pasos para decretar el empate a la postre definitivo.

Vidal partió como delantero por izquierda pero durante el partido naufragó por diversos sectores y terminó reemplazado a los 90’.

Tras el resultado de ayer, Real Madrid podría sacarle 4 puntos de ventaja al “Barça” si mañana le gana al Getafe.

PRENSA HISPANA

El portal del diario catalán Sport, resaltó como “luchador” a Vidal, pero también sostuvo que “provocó el penal que permitió a Atlético igualar el marcador. Dejó el pie y derribó a Carrasco”.

“Luchó y se desplegó en todos los frentes como siempre, pero no tuvo el punto de fortuna necesario. Contó con una gran ocasión para marcar, pero su disparo se marchó rozando el poste en el 71’. En los peores momentos apareció en ataque”.

Para Mundo Deportivo, “en todo lo que hizo fue muy visible, que no es lo mismo que vistoso. Lo evidenció el penal del 1-1 con Carrasco, que le invitó a embestirle tras su recorte. Y nuevamente en sus intentos de remate, bien intencionados, pero mal ejecutados”.

Diario Marca sostuvo que fue “un error imperdonable el del chileno en el penal sobre Carrasco. Difícil de entender en un hombre de su experiencia”.

“Tuvo un primer tiempo para olvidar. Mucho mejor tras el descanso, casi logra el 3-2 con un disparo desde la frontal del área”, finalizó la página del medio capitalino.

33ª FECHA

Ayer

Mallorca 5 – Celta 1.

Leganés 0 – Sevilla 3.

Barcelona 2 – Atlético Madrid 2.

Hoy

14,30: Alavés – Granada.

14,30: Valencia – Athletic Bilbao.

17,00: Betis – Villarreal.

17,00: Valladolid – Levante.

Mañana

14,30: Eibar – Osasuna.

14,30: Real Sociedad – Espanyol.

17,00: Real Madrid – Getafe.

* Horarios de Magallanes.

TABLA PARCIAL

Tras los resultados de ayer las posiciones parciales quedaron así:

1.- Real Madrid 71 puntos.

2.- Barcelona 70.

3.- Atlético Madrid 59.

4.- Sevilla 57.

5.- Getafe 52.

6.- Villarreal 51.

7.- Real Sociedad 47.

8.- Valencia 46.

9.- Athletic Bilbao 45.

10.- Granada 43.

11.- Osasuna y Levante 41.

13.- Betis 37.

14.- Valladolid, Eibar y Alavés 35.

17.-Celta 34.

18.- Mallorca 29.

19.- Leganés 25.

20.- Espanyol 24.

FUTBOL ITALIANO

En otro plano, por la 29ª fecha de la Liga Italiana, el Inter de Alexis Sánchez recibirá hoy al Brescia a partir de las 14,30 horas (de nuestra región), partido que transmitirá ESPN 2.

Ayer, la Juventus abrió la jornada derrotando como visita a Génova por 3-1, mientras que Lazio superó a domicilio al Torino 2-1.

La parte alta de la tabla marcha así: Juventus 72 puntos; Lazio 68; Inter 61 y Atalanta 57.