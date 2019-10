Vidal fue el capitán pero Bravo lideró la arenga

Finalmente, Arturo Vidal fue el encargado de portar la jineta frente a Guinea ante la ausencia de los tres jugadores que han sido capitanes durante la “Era Rueda”: Gary Medel, Alexis Sánchez y Paulo Díaz.

Sin embargo, en los minutos previos al partido, el encargado de dar la tradicional arenga a los titulares fue Claudio Bravo, dejando claro que, más allá de no portar el brazalete, el “capitán histórico” continúa siendo uno de los máximos referentes de la “Roja”.

En ese momento Vidal estaba en el sorteo y acto seguido se unió al grupo para escuchar las palabras del portero, quien llevó la jineta de la Selección durante una década y recién viene retornando tras dos años de ausencia.

PROMETE APOYO

“La verdad, me da exactamente igual ser o no capitán, porque me sumé de los últimos a este proceso. Estuve dos años fuera, no he sido parte, no conozco completamente el trabajo. Eso te lo da el tiempo. Mi rol dentro del equipo, mi manera de ser dentro de la cancha, entrenando, hablando con el grupo, no tiene nada que ver con portar un brazalete. Voy a estar apoyando desde atrás, no sólo al que sea capitán sino que a todos”, comentó Bravo tras el partido ante Guinea.

Sobre el ajustado triunfo comentó: “A veces se nos perdió la brújula, pero lo importante son las clasificatorias. Ahí los ensayos y los malos momentos no tienen que ocurrir, estos amistosos sirven para eso”.

VIDAL Y LA JINETA

Por su parte, Vidal reconoció que “podemos dar más, pero lo importante es que logramos revertir el marcador a tiempo, anotamos tres goles y podemos seguir creciendo”.

Consultado por el “reencuentro” de los “históricos” en esta pasada, el “Rey” sostuvo que “ya no quedan tantos de los que estuvimos los últimos diez años. Se fueron Gary y Alexis lesionados, faltan algunos como Jara, Beausejour se retiró de la Selección… Lo importante es apoyar a los que vienen llegando”.

Y sobre la posibilidad que tuvo de ser capitán, Vidal enfatizó: “Es lindo, pero eso no es lo mío. Lo mío es tratar de aportar al equipo con entrega para poder llevarlo al Mundial. Me dieron la responsabilidad, pero no es lo más importante”.