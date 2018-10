Vidal: “He estado un poco molesto, quiero ser titular”

Arturo Vidal habló tras arribar ayer a Miami para sumarse a la “Roja” y no eludió el tema de su suplencia en Barcelona. “Físicamente estoy muy bien y contento, en lo personal también feliz, claro que en los últimos partidos he estado un poco molesto, pero es así, estoy luchando, vienen muchos partidos importantes, está empezando la temporada y quiero ser titular”, comentó el volante.

De paso le bajo al perfil a sus publicaciones en redes sociales, interpretadas como quejas contra el técnico Ernesto Valverde. “Cuando tenga algún problema o enojo, voy directo al entrenador y hablo con él. Que la gente no especule cosas”.

“Si no juego, no puedo estar contento, pero sé que Barcelona es un equipo que lleva muchos años y llegué un poco lesionado. Pero ya me recuperé, vienen partidos buenos y ahí se decidirá quién va a jugar”, cerró el tema.