Vidal “incendia” redes sociales y luego culpa a los periodistas

La Selección Chilena vivió ayer su penúltima práctica de cara al amistoso contra Colombia y el técnico Reinaldo Rueda trabajó con una oncena que volvió a contar con César Pinares entre los titulares, cumpliendo una función de ariete enganchado o “nueve y medio”.

En las jornadas previas el DT colombiano había probado a Diego Rubio como centrodelantero clásico y, en tal sentido, el entrenamiento de hoy será decisivo para despejar la única duda que parece tener el estratega de la “Roja”.

A priori, Chile formaría con Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Alfonso Parot; Gary Medel, Erick Pulgar; Arturo Vidal; Fabián Orellana, César Pinares y Alexis Sánchez.

El amistoso ante Colombia se jugará mañana en Alicante, mismo escenario del segundo apronte contra Guinea, el próximo martes 15, ambos compromisos a las 13 horas (de nuestro país).

POLEMICA

Mientras tanto, aún no se despejan las dudas respecto al pie en que se encuentra el conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, quienes por primera vez en la “Era Rueda” están compartiendo camarín después del distanciamiento entre ambos hace casi dos años.

Las imágenes que llegan desde Alicante grafican una relación Vidal – Bravo estrictamente laboral, con un Gary Medel conciliador y el portero más cercano a Alexis Sánchez y Mauricio Isla, sus “escuderos” en el nuevo vestuario de la “Roja”.

Pero que realmente generó inquietud fueron tres videos cortos que compartió ayer el “Rey” en Instagram y que muchos interpretaron como un mensaje “indirecto” al arquero del Manchester City.

“MENSAJES”

En la grabación aparece Vidal entonando una canción de Street Dream Music, la agrupación de género trap que lidera su hermano Sandrino. Al “Rey” se le ve con su compañero de pieza Fabián Orellana cantando animadamente y remarcando algunos fragmentos de la letra.

“No me interesa lo que puedan pensar, porque mirándome a la cara no pudieron ni hablar…”, “No andamos como Judas…” y “Aquí no hay traiciones”, son las frases que el mediocampista del Barcelona enfatizó, para luego finalizar con un “eh eh eh” entre risas.

De inmediato explotaron las redes sociales generaron controversia con adherentes y detractores, mientras los medios nacionales hacían eco de los videos.

VIDAL MOLESTO

Poco rato después, Vidal reaccionó eliminando uno de los videos y envió un mensaje culpando a la prensa: “Busquen problemas en otro lado periodistas mediocres!!!”, escribió el mediocampista acompañando emojis de tres puños cerrados y una fotografía suya. “Chile es uno solo”, se encargó de aclarar en la misma imagen con dos banderas nacionales y tres “guiños”.

Más tarde, dictó pauta periodística con un mensaje de apoyo a la Selección Sub-17 que se encuentra también en España jugando algunos amistosos de cara al Mundial de Brasil 2019 que comienza el 26 de octubre. “Esto si es importante”, “Hablen del futuro de Chile”, escribió en la misma red social.

Por último, subió una foto de la “Roja” adulta junto a la Sub-17 con la palabra “Familia”, acompañada de tres banderas nacionales y cuatro emojis de fuerza.

El volante Arturo Vidal eliminó de sus historias de Instagram el video donde cantaba las frases “no somos Judas” y “aquí no hay traidores”, de la canción de Street Dream Music (donde participa su hermano Sandrino), y compartió una conciliadora fotografía con la “Familia” de la Roja.

“COLAPSADOS”

Ajeno a todo esto, el central Guillermo Maripán ¡habló ayer con la prensa y reconoció que el tema Bravo – Vidal los tiene “agotados” y “colapsados”.

“Como dijeron Gary (Medel) y Mauricio (Isla) tienen 10 días para que se conversen las cosas y tengo la seguridad de que todo saldrá bien por el bienestar del grupo y la Selección”.

En la misma línea el delantero Jean Meneses comentó: “Me tocó en la primera nómina con Vidal y en la segunda con Bravo. Son grandes personas, grandes jugadores, hay buena relación entre ellos y los dos van a llegar a buen puerto”.

“ONCE” COLOMBIANO

Por su parte, el entrenador portugués de Colombia, Carlos Queiroz, apostaría a la siguiente oncena: David Ospina; Stefan Medina, Berry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Luis Muriel, Roger Martínez y Duván Zapata.

“En los últimos tres partidos Chile ha sido mejor que nosotros, nos ha eliminado. Hay que reconocerlo, no podemos seguir haciendo lo mismo del pasado, hay que cambiar”, graficó Queiroz el pasado miércoles.

El DT decidió no llamar a Radamel Falcao y James Rodríguez, dos “históricos”, para darle a su escuadra un “ataque más directo”.