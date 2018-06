Vidal “repasa” a los argentinos

Arturo Vidal volvió ayer a Chile para disfrutar sus últimos días de vacaciones y aprovechó la ocasión para responder a las burlas de los hinchas argentinos por su ausencia en Rusia 2018.

“Siento alegría al ver todo eso porque significa que ellos no siendo chilenos me admiran y me siguen. Quiere decir que Vidal hace las cosas bien, me siguen en todo momento”, dijo con una pícara sonrisa, para luego repasar a los trasandinos: “Cuando uno se burla, después tiene que mostrar en la cancha que es superior…”.

Eso sí, el “Rey Arturo” defendió al criticado Lionel Messi tras su pobre desempeño ante Croacia. “Es el mejor del mundo, pero la selección argentina no lo acompaña mucho y no lo ayudan a hacer el fútbol que él sabe. Por eso se le complica tanto”, apuntó.

Días atrás un comentarista argentino reparó que Argentina no rinde porque no tiene elementos como Vidal, Alexis Sánchez o Gary Medel y ayer le consultaron al volante del Bayern Munich su opinión al respecto. “Arturo Vidal hay uno solo en el mundo y es chileno…”, remató.