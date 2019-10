Vidal “triste” por suplencia y quiere a Flamengo campeón

Arturo Vidal no encuentra el punto de quiebre en la presente temporada con la camiseta de Barcelona. Luego de un partido brillante frente al Inter de Milán, y después de ganarse los elogios del técnico catalán Ernesto Valverde, el chileno ha vuelto a un papel secundario en las últimas semanas.

Un escenario que comienza a incomodar al futbolista de la “Roja”, tal como lo dejó de manifiesto la campaña anterior cuando incluso recibió un tirón de orejas del entrenador por ventilar su molestia en las redes sociales porque no era titular.

El pasado miércoles, el “Rey” volvió a ser suplente e ingresó a los 77’ en la victoria copera por 2-1 sobre Slavia Praga en suelo checo. Y lo peor es que recibió críticas de la prensa española por su desempeño.

“El partido se nos complicó… Igual estoy triste por no jugar de titular… Pero lo importante es que se ganó”, sostuvo Vidal en declaraciones a Fox Sports.

“Es complicado no ser de la partida cuando física y futbolísticamente estás bien y cada vez que me ha tocado jugar lo he hecho de la mejor forma”, agregó el mediocampista chileno, quejándose abiertamente por su suplencia.

Aclaró que entiende “que es una decisión técnica, pero yo siempre estoy preparado y espero en los próximos partidos jugar más minutos. Seguiré trabajando duro para volver a ser titular”.

LIBERTADORES

Por otro lado, en su cuenta de Twitter, Vidal celebró eufóricamente la clasificación de Flamengo a la finalísima de Copa Libertadores luego de golear la noche del pasado miércoles a Gremio por 5-0 en el Maracaná (1-1 en la ida).

“Vamos Flamengo, carajo. Con todo a la final”, escribió el volante nacional (en la foto con la camiseta del club carioca).

Pero ¿de dónde viene la admiración del “Rey” por el club brasileño?… Rafinha, ex compañero en Bayern Munich, le impregnó el amor por el conjunto de Río de Janeiro. De hecho, en una entrevista anterior el chileno aseguró que espera algún día jugar por el cuadro rojinegro que el próximo 23 de noviembre intentará adjudicarse su segunda Copa Libertadores frente a River Plate en la final única programada en el estadio Nacional de Santiago.

Recordemos que en la otra semifinal el cuadro “millonario”, donde milita el central chileno Paulo Díaz, dejó en el camino a Boca Juniors pese a caer 0-1 en la revancha jugada el martes último en “La Bombonera”. River hizo valer el 2-0 que consiguió en la ida y buscará su quinta corona Libertadores.