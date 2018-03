Vidal y el caso Bravo: “Si lo llaman y viene, se verá…”

“Nunca he dicho que no voy más a la Selección. Eso está claro…”, dijo escuetamente Claudio Bravo a los periodistas ayer, cuando iniciaba su retorno a Inglaterra luego de un breve período de descanso en nuestro país.

La automarginación del capitán sigue haciendo ruido en la “Roja” y Arturo Vidal salió al paso ayer, tras el empate frente a Dinamarca.

Recordemos que ambos tuvieron un impasse generado por declaraciones de familiares del portero justo tras el fracaso en la eliminatoria sudamericana. Desde entonces, no han tenido contacto.

“Yo estoy acá, vine a jugar por la Selección con mis compañeros, a dar lo mejor de mí y ahora vuelvo a Bayern Munich. Lo de Claudio (Bravo) es cosa del pasado… No tenemos conversaciones pendientes. Si en algún momento lo llaman y viene, se verá. Pero en este momento no es justo hablar de él porque no está acá. Cuando lo llamen, se van a decir las cosas…”, comentó el “Rey Arturo”.

PUERTAS ABIERTAS

Consultado si Bravo debería volver a la Selección, Vidal “repasó” al portero: “Todos los jugadores en Chile tienen las puertas abiertas, pero esa decisión la toma el entrenador. Creo que lo más importante es vestir la camiseta y estar siempre acá…”.

En lo futbolístico, el volante dijo que “me parece muy bueno el trabajo del ‘profe’ Rueda. Es un entrenador que sabe mucho y nos va a ayudar a los objetivos que tenemos por delante”.

HERRERA SATISFECHO

Por su parte, Johnny Herrera afirmó que “dejar el arco en cero, para un arquero, es decir que hiciste bien la pega, así que el balance es positivo”.

Respecto al tema Bravo, el meta tomó distancia. “Lo que rodea esa situación casi me es indiferente… Me pongo la camiseta y sólo me concentro en defender al país”, apuntó.

Sostuvo que “Suecia y Dinamarca son selecciones tremendas, y, si bien nos falta practicar más, hay tranquilidad porque siento que se están haciendo las cosas de buena manera”.