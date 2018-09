Voltereta de medios ingleses: “La visión de Pellegrini resultó ser todo un éxito”

Manuel Pellegrini y el West Ham United comenzaron a levantar en la Premier League después de un pésimo arranque en el que perdieron los cuatro primeros partidos.

En las últimas dos jornadas, los “hammers” sumaron un triunfo sobre Everton y un meritorio empate sin goles ante el poderoso Chelsea, elenco que debido a esa igualdad perdió la punta y quedó segundo con Manchester City, a dos unidades del líder Liverpool cumplidas seis fechas.

West Ham, mientras tanto, escapó del fondo y figura 16º junto a Burnley, motivo suficiente para que la prensa inglesa deje de lado las duras críticas contra el “Ingeniero” y destaque la mejoría del cuadro que dirige el técnico nacional.

“UN PLAN”

“Quizás lo más alentador para el West Ham en estas dos fechas es que parece como si tuvieran un plan. Contra el Everton jugaron con el propósito de atacar, golpeando en los momentos justos para agarrar los tres puntos de la manera más eficiente; mientras que el domingo pasado fueron mucho más reservados, aunque no menos organizados, creando un bloque defensivo que el Chelsea no pudo penetrar, lo que no es un asunto menor dada su racha perfecta”, publicó The Guardian.

“Sin duda es un trabajo en progreso. La falta de penetración en el ataque sin Marko Arnautovic es preocupante, pero al menos hay señales prometedoras”, añadió.

En tanto, The Times sostuvo: “La visión de Manuel Pellegrini resultó ser todo un éxito. El técnico chileno ha estado hablando de todas las cosas perjudiciales alrededor del West Ham, de la ‘presión externa’, cuestionando su comienzo de temporada antes de la victoria frente al Everton, pero estos dos partidos pasados muestran que sus jugadores están absorbiendo sus instrucciones”.

Por último, The Telegraph comentó que el conjunto londinense “entrega más evidencias de su recuperación luego del decepcionante comienzo de temporada”.