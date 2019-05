Wawrinka paró en seco a Garin

Cristian Garin (37º ATP) dejó sin chilenos Roland Garros al caer en la segunda ronda de manera inapelable ante el suizo Stan Wawrinka (28º) quien lo eliminó en segunda ronda con parciales de 6-1, 6-4 y 6-0 en una hora y 42 minutos.

La primera raqueta nacional había sacado en el debut al estadounidense Reilly Opelka (59º), pero ayer no tuvo argumentos frente al helvético, quien ahora se medirá con el búlgaro Grigor Dimitrov (46º), “verdugo” del croata Marin Cilic (13º).

“El tenis es así, hay días malos y no jugué bien. Espero que esto me ayude para seguir aprendiendo. De todas formas he tenido una buena temporada y quedan meses por delante”, comentó Garin.

“En el partido quedó claro, el jugó muy bien y es el tipo de jugadores que no perdonan ante los errores del rival”, complementó.

ASCENSO

Pese a la eliminación, el “Tanque” sumó 39 puntos y podría escalar algunos puestos en el Ranking ATP, llegando en el mejor de los casos al peldaño número 30. Recordemos que el miércoles tuvo debut y despedida Nicolás Jarry (58º) al caer frente al argentino Juan Martín Del Potro (9º).