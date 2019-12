“Ya hice mi trabajo, cuando vuelva a entrenar veremos…”

Vidal llegó al país para pasar las fiestas y deslizó que no descarta dejar Barcelona. Prensa española elogió su actuación del sábado ante Alavés y todo lo que aporta al cuadro catalán.

Arturo Vidal arribó ayer a nuestro país para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia y en su llegada habló sobre el interés que tiene Inter de Milán para contar con sus servicios, afirmando que el tema lo está viendo su representante.

“Es un tema que se lo dejo a otra persona. No me preocupo de eso y menos ahora que estoy en mis días de descanso. Yo ya hice mi trabajo y mi representante es el que tiene que ver eso. Estoy bien contento en Barcelona, así que cuando vuelva a entrenar lo veremos”, señaló.

Sobre su presente en el elenco “Culé” y luego de haber sido figura en el último partido ante Alavés, apuntó que “ojalá pueda seguir rindiendo y mantenerme mucho tiempo en Europa. Estoy cerca de los 100 goles jugando allá y me tiene muy conforme”.

“Es bueno que la gente vea que siempre me esfuerzo al máximo para ayudar a mi equipo. La decisión de si juego harto o no es del entrenador, pero la gente sabe que siempre doy lo mejor de mí y espero seguir así”, sentenció.

También se refirió al fixture de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, destacando que “son partidos duros, pero nos tendremos que enfrentar a todos. Al principio nos enfrentamos a Uruguay pero son todos los rivales complicados. Nuestro objetivo es clasificar al Mundial”.

CUARTO GOLEADOR

Vidal cerró el 2019 de una gran manera. Fue titular, aportó con un gol y fue pieza clave en la goleada por 4-1 del Barcelona sobre el Alavés, terminando con notables números, pese a no ser titular ni contar con los minutos que quisiera.

Es el cuarto máximo goleador del equipo en la Liga, por detrás de Lionel Messi (13), Luis Suárez (10) y Antoine Griezmann (7).

Tras su última actuación ante el Alavés se ganó los halagos de gran parte de la prensa, como la del diario Sport de Cataluña le dedicó una extensa columna llamada “Arturo Vidal, el rebelde irreductible”.

En ella destacan su actitud. “Con Arturo Vidal no hay medias tintas: O le odias o le amas. A veces las dos cosas a la vez, pero no suele provocar indiferencia. Lo suyo es vivir en el extremo, con un peinado extremo y tatuajes extremos, con una forma de ser extrema y un fútbol de extremos”, comienza el artículo.

BANCA EN

EL “BARÇA”

Agrega que “un futbolista que enamoró más a Pep Guardiola, que le hizo titular indiscutible en el Bayern de Munich, que a Ernesto Valverde, con quien no tiene ese estatus en el Barça. Y, como no conoce la rendición, sigue peleando por convencer a su actual técnico como convenció al que tuvo en Alemania, tanto en Munich como en Leverkusen, pero también al que tuvo en la Juventus. De hecho, solo en el Barça no es titular”.

“No se conforma con ser actor secundario de un equipo en el que su estilo provoca incomprensión en cierto sector del barcelonismo. Le importan muy poco las opiniones que se generan a su alrededor porque no tiene ninguna intención de cambiar su forma de ser. Ya no tiene edad para ello. Ni tampoco voluntad. Lo único que le interesa es, cada vez que tiene la oportunidad, demostrar que suma. A todos los niveles”.

“Sus datos no son interpretables: es el cuarto máximo goleador del equipo con cinco goles y, en cambio, aparece en la posición catorce en cuanto a minutos disputados. Además, para marcar cinco goles solo ha necesitado realizar cinco remates a puerta”. Análisis y elogios que se gana el formado en Colo Colo días antes que abra el mercado de pases, donde ya se especula con su posible partida al Inter de Milán.

RESULTADOS

En la 18ª fecha de la Liga Española se registraron los siguientes resultados:

Eibar 3 – Granada 0.

Mallorca 0 – Sevilla 2.

Barcelona 4 – Alavés 1.

Villarreal 1 – Getafe 0.

Valladolid 1 – Valencia 1.

Leganes 2 – Espanyol 0.

Osasuna 3 – R. Sociedad 4.

Betis 1 – A. Madrid 2.

Levante 3 – Celta 1.

R. Madrid 0 – A. Bilbao 0.

POSICIONES

1.- Barcelona, 39 Puntos.

2.- Real Madrid, 37.

3.- Sevilla, 34.

4.- A. Madrid, 32.

5.- R. Sociedad, 31.

6.- Getafe, 30.

7.- A. Bilbao y Valencia, 28.

9.- Levante, 26.

10.- Villarreal, 25.

11.- Granada, 24.

12.- Osasuna y Betis, 23.

14.- Valladolid, 20.

15.- Alavés y Eibar, 19.

17.- Mallorca, 15.

18.- Celta, 14.

19.- Leganes, 13.

20.- Espanyol, 10.