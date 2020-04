Zaldivia, zaguero argentino de Colo Colo: “Jorge Valdivia es más que Riquelme”

Matías Zaldivia sorprendió con una declaración en entrevista concedida al canal argentino TyC Sports.

El defensa trasandino de Colo Colo puso a su ex compañero en el “Cacique”, Jorge Valdivia (hoy en el Morelia de México), por encima del histórico referente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

En diálogo con el periodista César Luis Merlo fue consultado por el mejor “10” que ha visto en su carrera y así respondió Zaldivia.

“El tema es que al ‘Mago’ le tomé un cariño porque es mi amigo. A nivel jugador por ahí mucha gente de Argentina no sé si le siguió el rastro o sabe tanto de su carrera, como lo sé yo. Pero la verdad es que el chavón técnicamente es un dotado. Si hubiera tomado otras decisiones en su carrera, pudo llegar a los grandes de Europa y lo digo de verdad. Incluso él mismo lo reconoció”, comentó el zaguero central.

ELECCION

Añadió que a Valdivia “le vi hacer cosas en cancha que no le vi a nadie, excepto a Riquelme, como esos pases que piensas que no entran y él te dice ‘corré ahí’ y entran igual. Si te ponés a hilar fino, no voy a discutir lo que es Riquelme, es difícil decidir. Son dos jugadores extraordinarios, pero no dudo: Jorge es más, yo elijo al ‘Mago’ toda la vida”.

Zaldivia incluso reveló que Valdivia fue sondeado por Boca Juniors para cubrir el puesto de Román. “Un tiempo me comentó el ‘Mago’ que estuvo muy cerca de ir a Boca con Román retirado. Yo le dije ‘olvídate, ahí llegás y jugás’, porque él tiene una tremenda actitud. Jugó como siete u ocho años en Palmeiras y allá lo aman. Es un jugador que tranquilamente puede bancar la presión de lo que es Boca”, aseguró sobre el enganche de 36 años.

LIBERTADORES

Asimismo, el central argentino aprovechó la instancia para recordar una locura del “Mago” en una cancha muy hostil. “Mirá, una de las últimas que me recuerdo fue cuando pasábamos a los cuartos de final (Copa Libertadores), cancha de Corinthians en Brasil. Cuando salimos a hacer el calentamiento estuvieron media hora insultándolo. Le decían en portugués algo como ‘Valdivia andáte a la c… de tu hermana’… El ‘Mago’ salió con furia a la cancha y después mucho de esa clasificación se la debemos a él, y a (Agustín) Orión”, contó.

Continuó con sus elogios al rendimiento del “10” en la reciente Libertadores. “Ese partido y toda esa copa del ‘Mago’ fue espectacular. Quedamos afuera con Palmeiras, salió en TyC Sports una jugada que mete un caño entre dos jugadores. Mete una cantidad de pelotas de gol de los que vos decís que, no entra, y mira para otro lado y la toca como si nada”, cerró.