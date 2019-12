Zampedri es el ariete que quiere Católica

En su búsqueda de refuerzos para la temporada 2020, Universidad Católica ya se decantó por un nombre que dé garantías de goles. Cruzados SADP intensificó en las últimas horas las negociaciones con Rosario Central para sumar al ariete argentino Fernando Zampedri (foto), quien estuvo inactivo durante los últimos seis meses por una rotura de ligamentos.

El cuadro precordillerano ofreció fichar al artillero a préstamo por un año, pero la tienda “canalla” quiere que la cesión sea sólo hasta junio. Ello debido a que en el plantel rosarino tres delanteros -Marco Ruben, Sebastián Ribas y Claudio Riaño- finalizan contrato a mitad de año.

Por ello, en el equipo del Gigante de Arroyito esperan contar con al menos la opción de repatriar a Zampedri (31 años, estatura 1,85) para la segunda parte del año.

OBJETIVOS

En otro tema, José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados SADP, se refirió a las expectativas institucionales de cara al 2020, una temporada en que Universidad Católica aspira al tricampeonato y a una buena participación en la Copa Libertadores 2020, partiendo por el objetivo de acceder a octavos de final al cierre del primer semestre.

“Si me preguntan a mí, y es parte de la política institucional, prefiero que la UC sea campeón nacional que octavo o cuartofinalista de Copa Libertadores. No hay nada más lindo en el fútbol que ganar un título. No tengo dudas”, expresó “Tati” en diálogo con Las Ultimas Noticias.

El personero ha sido elogiado por su capacidad para negociar y la buena gestión que cumple en la conformación de los planteles. “No es verdad que yo sea mago y contrate mucho por poca plata. Lo que hacemos en Católica es ver las opciones que hay dentro de las necesidades y gustos. Ahí vemos a quién podemos traer. Nosotros mostramos lo que es el club, lo que queremos lograr. Ofrecemos seriedad y puntualidad a la hora de pagar”, explicó.

Católica participará en el grupo “E” de la Libertadores junto a Gremio de Porto Alegre, América de Cali y al ganador de la fase previa entre Internacional de Porto Alegre y “Chile 4”, que puede ser Unión Española o Universidad de Chile.

¿“CHAPA” SE VA?

De cara a la temporada 2020, José Pedro Fuenzalida, capitán de la UC, está abriendo la ventana en busca de nuevos desafíos en el tramo final de su carrera. El jugador de 34 años mantiene en análisis la posibilidad de emigrar a la Major League Soccer en Estados Unidos.

“Las conversaciones están, tenemos una relación directa y sincera con Católica. Me siento cómodo acá, es mi casa. Pero también me gustan los desafíos y siempre dejo la puerta abierta y no me cierro a estar siempre en algún lugar. Lo hemos hablado con el ‘Tati’ (Buljubasich) y el presidente (Juan Tagle)”, reconoció “Chapa”.

“A mí me gusta mucho esa liga, me interesaría conocerla y saber cómo funciona, porque es distinta, pero son opciones. Todavía falta, estoy netamente concentrado en Católica y en su momento tomaré la mejor opción”, apuntó.